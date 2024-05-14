Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta (14 Mayıs) Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları için gözler Beştepe'de!

Kabine Toplantısı bu hafta var mı, ne zaman, soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. En son 6 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerin atamaya esas branş dağılımı başvuru takvimi ile ilgili sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memura yapılacak zam öncesi gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Diğer yandan gündemin ana başlıklarından olan 9. yargı paketi için de beklentiler kritik toplantıya yöneldi. Ancak Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. İşte, Kabine Toplantısı tarihi hakkında bilgiler.