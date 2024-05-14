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Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta (14 Mayıs) Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları için gözler Beştepe'de!

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#Kabine Toplantısı Tarihi#Emekli Zammı#Memur Temmuz Zammı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 01:42

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve gündem maddeleri, kamuoyu tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında belirli aralıklarla gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek. Son yapılan toplantı sonrası öğretmen atama kontenjan sayısı ile ilgili önemli karar alınırken, emekli ve memur zammı için gözler bir sonraki toplantının tarihine çevrildi. Ekonomiye yönelik önemli başlıkların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta (14 Mayıs) Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve gündem konuları ile ilgili bilgiler.

1/3Kabine Toplantısı ne zaman Bu hafta (14 Mayıs) Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları için gözler Beştepede

Kabine Toplantısı bu hafta var mı, ne zaman, soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. En son 6 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerin atamaya esas branş dağılımı başvuru takvimi ile ilgili sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memura yapılacak zam öncesi gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Diğer yandan gündemin ana başlıklarından olan 9. yargı paketi için de beklentiler kritik toplantıya yöneldi. Ancak Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. İşte, Kabine Toplantısı tarihi hakkında bilgiler.

2/3KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Son Kabine Toplantısı 6 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

Genellikle iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta yani 20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/3SON KABİNE TOPLANTISINDA ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLANMIŞTI

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLANMIŞTI

6 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Bugün ayrıca atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu da mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve Ekonomi kurmaylarımıza son 1 kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek, bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa bakanımız açıklayacaktır’’ demişti.

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#Kabine Toplantısı Tarihi#Emekli Zammı#Memur Temmuz Zammı

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