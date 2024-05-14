Survivor All Star ilk eleme adayı ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı, pazartesi akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'da yeni dönem geçtiğimiz hafta başlamıştı. Artık kaptanlık oyununun da oynandığı Survivor'da kaptan olan isimler dün gece yeni takımları kurdu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının seçilmesinin ardından yarışmacılar haftanın 1. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Nefes kesen oyunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım elde etti ve mavi takımda bir erkek yarışmacı Survivor eleme potasına gitti. Peki, 13 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.