×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 13 MAYIS 2024? | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Yeni kaptanlar ve takımlar belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Eleme Adayı#Survivor Dokunulmazlık Oyunu#Yarışma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 02:48

Survivor 1. eleme adayı kim oldu, sorusunun yanıt bulduğu yarışmada, heyecan yine zirvedeydi. Büyük finale kısa süre kala hızlı elemelerin başladığı Survivor All Star'ın 13 Mayıs tarihli 112. son bölümünde, yarışmacılar haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ve kaptanlık oyunu için zorlu parkurda mücadele verdi. Her yarışmacının bireysel olarak parkura çıktığı kaptanlık mücadelesinde en iyi süreyi yapan Nefise ve Seda takım kaptanlığını elde etti. Dokunulmazlık oyununda da yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bir kez daha parkura çıktı. Gecenin sonunda gerçekleşen ada konseyinde ise Survivor All Star'da 1. eleme adayı belli oldu. Peki, dün akşam Survivor eleme potasına kim girdi, 1. dokunulmazlık oyununu ve kaptanlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, 13 Mayıs Survivor All Star haftanın 1. eleme adayı, haftanın yeni takımları ve 113. bölüm fragmanı.

1/9SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 13 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı Yeni kaptanlar ve takımlar belli oldu

Survivor All Star ilk eleme adayı ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı, pazartesi akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'da yeni dönem geçtiğimiz hafta başlamıştı. Artık kaptanlık oyununun da oynandığı Survivor'da kaptan olan isimler dün gece yeni takımları kurdu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının seçilmesinin ardından yarışmacılar haftanın 1. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Nefes kesen oyunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım elde etti ve mavi takımda bir erkek yarışmacı Survivor eleme potasına gitti. Peki, 13 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/9SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yeni döneme başlayan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yeni kurala göre artık kadın ve erkek yarışmacıların isimlerinin yazılacağı açıklandı. Yapılan oylama sonucu Özgür 4 oy aldı.

BAKMADAN GEÇME!

3/9SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 13 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı Yeni kaptanlar ve takımlar belli oldu

Bu sonuçla Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Özgür olarak belirlendi. Diğer eleme adaylarının da belli olmasının ardından Survivor düello eşleşmeleri netlik kazanacak.

4/9SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz hafta getirilen kaptan oyunu, 13 Mayıs Pazartesi akşamı bu sezon ikinci defa oynandı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor'da yeni döneme girildiğini ve artık hızlı elemelerin başlayacağını söylemişti. Her yarışmacının bireysel olarak yarıştığı kaptanlık mücadelesinde en iyi süreyi yapan isimler Nefise ve Seda oldu. Nefise kırmızı takım kaptanı olurken, Seda da mavi takım kaptanlığına geldi.

BAKMADAN GEÇME!

5/9YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Nefes kesen kaptanlık yarışı sonrası Survivor All Star'da yeni takımlar belli oldu. Kırmızı takım yarışmacıları, Nefise, Ogeday, Batuhan, Aleyna, Damla Can ve Yunus Emre olarak belirlendi.

6/9SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 13 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı Yeni kaptanlar ve takımlar belli oldu

Mavi takım yarışmacıları ise Seda, Nagihan, Hilmicem, Atakan, Özgür ve Merve oldu.

BAKMADAN GEÇME!

7/9SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyunu sonrası yeni takımların belli olmasının ardından Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkura çıktı. İlk olarak avantaj oyununun oynandığı dokunulmazlık mücadelesinde finale Atakan ve Ogeday çıktı. Atışlarda Ogeday'ın aldığı sayı ile dokunulmazlık oyununda ilk turu kırmızı takım 8-7 kazandı.

8/9SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 13 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, dokunulmazlığı hangi takım kazandı Yeni kaptanlar ve takımlar belli oldu

Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar final için karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura Nagihan ve Aleyna çıktı. Atışlarda Aleyna'nın aldığı sayı ile bayrak yarışını kırmızı takım 12-8 kazandı. Böylece kırmızı takım yiyecek ödülünün ve dokunulmazlık oyununun sahibi oldu.

BAKMADAN GEÇME!

9/9YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor Eleme Adayı#Survivor Dokunulmazlık Oyunu#Yarışma

BAKMADAN GEÇME!