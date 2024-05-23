Hava durumu tahminleri il il | Yarın (24 Mayıs) hava nasıl olacak? Bu hafta yağmur var mı? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Trakya, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin doğusu, (Konya ve Karaman haric) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Isparta, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

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MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve bu akşam saatlerinde Trakya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge'nin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İZMİR 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu,

MUĞLA 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısı'nın yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinin çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR 11°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY 19°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR 11°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

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KONYA 14°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 11°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç keimleri ve Düzce ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

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DÜZCE 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin araklık sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 17°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu