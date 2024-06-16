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Kurban kesen kişi abdestli olmalı mı? Abdestsiz kurban kesilir mi? İşte Diyanet fetvası!

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#Kurban Bayramı#Kurban Kesen Kişi#Abdest
Kurban kesen kişi abdestli olmalı mı Abdestsiz kurban kesilir mi İşte Diyanet fetvası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 07:20

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü itibarıyla başladı. Bayram vesilesiyle binlerce kişi kurban kesecek. Abdestsiz kurban kesilir mi? sorusu da bayramda merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram namazı sonrası başlayan kurban kesme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Peki, Kurban kesen kişi abdestli olmalı mı, abdestsiz kurban kabul olur mu?

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İslam’ın 5 şartından birisi olan kurban kesme ibadeti Kurban Bayramı tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Kurban Bayramı, hac ibadetinin tamamlandığı günlerle örtüşür. Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayramın ilk gününde Mina'da kurbanlarını keserler. Hac ibadetini yerine getirmeyen Müslümanlar ise kendi bulundukları yerlerde kurban keserler. Peki, Kurban kesen kişi abdestli olmalı mı?

KURBAN KESEN KİŞİ ABDESTLİ OLMALI MI, ABDESTSİZ KURBAN KESİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Kurban ibadeti, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kesenin abdestli olması şartı yoktur. Bununla birlikte kurban Allah’a yakınlaşma aracı olduğu için bu ibadeti yerine getirirken abdestli olmak daha faziletlidir.

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#Kurban Bayramı#Kurban Kesen Kişi#Abdest

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