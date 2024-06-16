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Kurban Bayramı İKEA çalışma saatleri 2024 | Bayramda İKEA açık mı, saat kaçta açılıyor?

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#Bayramda İKEA Açık Mı#İKEA Bayram Çalışma Saatleri 2024#İKEA Bayramda Kaçta Açılıyor
Kurban Bayramı İKEA çalışma saatleri 2024 | Bayramda İKEA açık mı, saat kaçta açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 08:38

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başladı. Bayramda İKEA açık mı sorusu da alışveriş yapmak ve ihtiyacını karşılamak isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya başlandı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen kişiler farklı lokasyonları ziyaret ediyor. Türkiye’de İKEA’nın birçok şubesi bulunuyor. Peki, Kurban Bayramı’nda İKEA çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor?

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Kurban Bayramı İKEA çalışma saatleri merak ediliyor. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla bayram haftası 9 günlük idari izin ilan edildi. Bayramı ve tatili fırsat bilenler de kendini dışarı attı. Bayramda İKEA çalışma saatleri de bu sebeple sorgulanmaya başlandı. İşte Kurban Bayramı İKEA çalışma saatleri...

BAYRAMDA İKEA AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

IKEA Mağazaları bayramın birinci günü saat 13.00'te açılıyor saat 22.00'de kapanıyor. Diğer günlerde normal çalışma saatlerinde devam ediyor.

IKEA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

IKEA haftanın 7 günü saat 10.00'da açılıyor akşam 22.00'de kapanıyor.

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