HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 9 MAYIS 2024 | Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika sağanak uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, güneyi ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR 15°C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
UŞAK 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 7°C, 23°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 14°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu yarın öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 2°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 23°C
Az bulutlu
VAN 4°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu