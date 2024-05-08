×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 9 MAYIS 2024 | Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika sağanak uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 9 MAYIS 2024 | Meteorolojiden hafta sonu için son dakika sağanak uyarısı Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 22:31

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken cuma günü İstanbul, İzmir ve Ankara dahil ülke genelinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü ise hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Peki, hava nasıl olacak? Yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 9 Mayıs hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, güneyi ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

KOCAELİ 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 9 MAYIS 2024 | Meteorolojiden hafta sonu için son dakika sağanak uyarısı Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı

EGE
Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR 15°C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 9 MAYIS 2024 | Meteorolojiden hafta sonu için son dakika sağanak uyarısı Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 7°C, 23°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 9 MAYIS 2024 | Meteorolojiden hafta sonu için son dakika sağanak uyarısı Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı

Haberin Devamı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu yarın öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 2°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

MALATYA 10°C, 23°C
Az bulutlu

VAN 4°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 9 MAYIS 2024 | Meteorolojiden hafta sonu için son dakika sağanak uyarısı Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçe, Final Fourda Sarı lacivertliler, Monacoyu devirip bir ilki başardı

Fenerbahçe, Final Four'da! Sarı lacivertliler, Monaco'yu devirip bir ilki başardı

#THY Euroleague Play-Off
Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor / Maç sonucu

Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor / Maç sonucu

#Fatih Karagümrük Trabzonspor
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI 2024 || MEB başvuru kılavuzu yayınlandı mı 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman, nereden yapılacak

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI 2024 || MEB başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

#Öğretmen
Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star Batuhan Karacakaya hangi yıl yarıştı İşte oynadığı diziler ve hayatı hakkında bilgiler

Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star Batuhan Karacakaya hangi yıl yarıştı? İşte oynadığı diziler ve hayatı hakkında bilgiler

#Survivor Batuhan
Survivor Sercan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında Survivor All Star Sercan hangi yıl yarıştı, oynadığı takımlar hangileri İşte hayatı ve biyografisi...

Survivor Sercan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor All Star Sercan hangi yıl yarıştı, oynadığı takımlar hangileri? İşte hayatı ve biyografisi...

#Survivor Sercan Yıldırım

EN SON HABERLER

Fenerbahçe, Final Fourda Sarı lacivertliler, Monacoyu devirip bir ilki başardı

Fenerbahçe, Final Four'da! Sarı lacivertliler, Monaco'yu devirip bir ilki başardı

#THY Euroleague Play-Off
Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor / Maç sonucu

Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor / Maç sonucu

#Fatih Karagümrük Trabzonspor
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI 2024 || MEB başvuru kılavuzu yayınlandı mı 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman, nereden yapılacak

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI 2024 || MEB başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

#Öğretmen
Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star Batuhan Karacakaya hangi yıl yarıştı İşte oynadığı diziler ve hayatı hakkında bilgiler

Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star Batuhan Karacakaya hangi yıl yarıştı? İşte oynadığı diziler ve hayatı hakkında bilgiler

#Survivor Batuhan
Survivor Sercan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında Survivor All Star Sercan hangi yıl yarıştı, oynadığı takımlar hangileri İşte hayatı ve biyografisi...

Survivor Sercan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor All Star Sercan hangi yıl yarıştı, oynadığı takımlar hangileri? İşte hayatı ve biyografisi...

#Survivor Sercan Yıldırım