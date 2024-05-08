HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 9 MAYIS 2024 | Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika sağanak uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, güneyi ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

KOCAELİ 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR 15°C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 7°C, 23°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu yarın öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 2°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

MALATYA 10°C, 23°C

Az bulutlu

VAN 4°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu