Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS ve MEB sorgulama: İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular saat kaçta bitecek?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı, başvurularını yapan öğretmenler tarafından takip ediliyor. MEB’e bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme talepleri, 17 Mayıs tarihinde saat 16.00'da sona erecek. Atamalarda hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek. Peki, öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.