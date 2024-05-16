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Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS ve MEB sorgulama: İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular saat kaçta bitecek?

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#Öğretmen İl İçi Tayin Sonuçları#Mebbis#Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 22:50

Öğretmen il içi tayin sonuçları 2024 MEBBİS ve il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilan edilecek. 13 Mayıs tarihinde başlayan başvuruların 17 Mayıs'ta sona ermesinin ardından öğretmenlerin "2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin sonuçları" için değerlendirme süreci başlayacak. Atamalar ise valilikler tarafından yapılacak ve öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Gözler şimdi MEB.gov.tr'den yapılacak 'il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı' duyurusunda. Peki, öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2024 il içi yer değiştirme tayin sonuçları tarihi ve sorgulama ekranı bilgisi.

1/5Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS ve MEB sorgulama: İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular saat kaçta bitecek

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı, başvurularını yapan öğretmenler tarafından takip ediliyor. MEB’e bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme talepleri, 17 Mayıs tarihinde saat 16.00'da sona erecek. Atamalarda hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek. Peki, öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 13 Mayıs'ta başlamıştı. Atamalar ise 22 Mayıs’ta valilikler tarafından yapılacak.

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3/5ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 Öğretmen il içi atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından görüntülenecek.Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

MEBBİS İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI

4/5ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

MEB kılavuzuna göre öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu 17 Mayıs 2024 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.

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5/5ATAMALAR NASIL YAPILIR

ATAMALAR NASIL YAPILIR?

1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göreyapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazlaolana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacaköğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

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#Öğretmen İl İçi Tayin Sonuçları#Mebbis#Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları

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