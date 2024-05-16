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FİLENİN SULTANLARI MAÇI: Türkiye Hollanda FIVB Milletler Ligi voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#FIVB Milletler Ligi#Filenin Sultanları#Türkiye Hollanda Voleybol Maçı
FİLENİN SULTANLARI MAÇI: Türkiye Hollanda FIVB Milletler Ligi voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 12:02

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Kadınlar VNL Antalya Etabı ikinci maçında Hollanda ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk maçında Türkiye ile karşılaştı. Ay yıldızlılar Japonya'ya 3-2 yenilerek, 22 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İlk hafta açılış maçında Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Şimdi gözler parkede yaşanacak heyecanlı mücadelede. Peki Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye FIVB Milletler Ligi maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi..

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Filenin Sultanları, Hollanda karşısında parkeye çıkıyor. Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Japonya’yı 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin’de mücadele edecek. İşte Türkiye Hollanda Milletler Ligi voleybol maçı canlı izleme bilgileri...

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, Hollanda ile mücadele edecek.

Türkiye Hollanda voleybol maçı saat 20.00'de başlayacak.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranında canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#FIVB Milletler Ligi#Filenin Sultanları#Türkiye Hollanda Voleybol Maçı

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