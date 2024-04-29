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Hamza Yusuf kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf hayatı ve biyografisi

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Hamza Yusuf kimdir, kaç yaşında, aslen nereli İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 16:09

İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf istifa ettiğini açıkladı. Sorunsuz ve düzenli bir geçiş sağlamak için yeni başbakan seçilene kadar görevde kalacağını belirten Yusuf, 12 yıllık siyasi kariyeri boyunca her zaman değerlerine uygun hareket ettiğini söyledi. İstifanın ardından Hamza Yusuf'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki , Hamza Yusuf kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf hayatı ve biyografisi

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İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, başbakanlık görevinden ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) liderliğinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un şubat 2023’te istifa etmesinin ardından eski Sağlık Bakanı Hamza Yusuf, İskoçya Ulusal Partisi’nin yeni lideri seçilmişti. Pakistan asıllı 37 yaşındaki Yusuf, 29 Mart 2023’te Yüksek Mahkeme'de yemin ederek resmi olarak görevine başlamıştı. Peki, Hamza Yusuf kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar...

HAMZA YUSUF KİMDİR?

Hamza Harun Yusuf, 7 Nisan 1985'te Glasgow'da doğdu. Babası Muzaffer Yusuf, Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Miyan Çannu şehrinde doğmuş ve daha sonra ailesi buradan göç ederek İskoçya'ya yerleşmiştir. Muzaffer Yusuf, İskoçya'da muhasebeci olarak çalışmaya başlamıştır. Büyükbabası, 1960'larda Singer dikiş makinesi fabrikasında çalışmıştır. Yusuf'un annesi Şahista Butta ise, Kenya'nın Nairobi şehrinde Pencap Arain kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ailesi ırksal nedenlerle şiddetli saldırılara maruz kaldığı için İskoçya'ya göç etmiştir.

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Hamza Harun Yusuf ilkokul eğitimini Doğu Renfrewshire'daki Mearns İlkokulunda tamamlamıştır. Yusuf, Glasgow'da özel bir okul olan Hutchesons Lisesinde eğitim görmüştür. Burada okuduğu Çağdaş Bilgiler dersi ona siyasi hayata atılması için ilham vermiştir. 11 Eylül saldırısı Yusuf için "dünyayı değiştiren gün" olarak tanımlanmaktadır. Saldırıdan önce sınıfında yanına oturduğu iki öğrenci, saldırıdan sonra Yusuf'a "Müslümanlar Amerika'dan neden nefret ediyor?" diye sormuşlardır.

Yusuf, Glasgow Üniversitesinde siyaset bilimi okumuş ve Glasgow Üniversitesi Müslüman Öğrenciler Derneği başkanı olmuştur. 2007 yılında Master of Arts (MA) derecesi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yusuf daha önce Nicola Sturgeon hükûmetinde 2018'den 2021'e kadar adalet bakanı ve ardından 2021'den 2023'e kadar sağlık bakanı olarak görev yapmıştır. 2016 yılından beri Glasgow Pollok (Dernek) seçim bölgesini temsil eden İskoç Parlamentosu Üyesidir (MSP). 2011-2016 yılları arasında Glasgow bölgesini temsil etmiştir.

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Yusuf, Glasgow'da Pakistanlı bir göçmen ailesinde doğmuş ve siyaset bilimi eğitimi almıştır. Siyasi kariyerine parlamento asistanı olarak başlayan Yusuf, daha sonra SNP'nin genel merkezinde iletişim uzmanı olarak çalışmıştır. 2012'de Alex Salmond hükûmetinde genç bir bakan olarak atanıp 2014'e kadar dış ilişkiler ve uluslararası kalkınma bakanı olarak görev yapmıştır. Ardından Sturgeon hükûmetlerinde 2014'te Avrupa bakanı, 2016'da ulaştırma ve adalar bakanı olarak yer almıştır. 2018'deki kabine revizyonunda ise, adalet bakanı makamına terfi ederek meclise tartışmalı bir nefret suçları yasa tasarısı sunmuştur. 2021'de, COVID-19 pandemisi sırasında sağlık bakanı olarak kitlesel aşı programının yanı sıra Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) iyileştirilmesinden sorumlu olmuştur. Sturgeon, SNP liderliğinden ve İskoçya başbakanlığından istifa etme düşüncesini açıkladıktan sonra, 2023'teki İskoç Ulusal Partisi liderlik seçimini kazanarak İskoçya'nın en genç, ilk Asyalı ve Müslüman İskoç Başbakanı olmuştur.

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