×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

ANNELER GÜNÜ ÖNEMİ VE ANLAMI || Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı? İşte Anneler Günü tarihçesi!

Güncelleme Tarihi:

#Anneler Günü#Anneler Günü Nasıl Ortaya Çıktı #Anneler Günü Tarihçesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 12:55

Anneler Günü tarihçesi, Pazar gününün yaklaşmasıyla merak ediliyor. Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacak. Bu özel günde annelerine olan sevgilerini göstermek isteyenler sürpriz ve hediye hazırlıkları da sürüyor. Dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü tarihçesi eskiye dayanıyor. Bu özel günü önemi ve anlamını merak edenler konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı? İşte ayrıntılar...

1/4ANNELER GÜNÜ ÖNEMİ VE ANLAMI || Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı İşte Anneler Günü tarihçesi

Anneler Günü, dünya genelinde çeşitli tarihlerde kutlanan özel bir gün. Genellikle Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan bu özel ve anlamlı günde annelerine sevgi ve minnet göstermek için çeşitli hediye ve sürprizler hazırlanıyor. Diğer taraftan da 'Anneler Günü Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı' sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı?

2/4ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇKTI

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇKTI?

Anneler Günü'nün nasıl ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan biri Anneler Günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

EN SON HABERLER

3/4ANNELER GÜNÜ ÖNEMİ VE ANLAMI || Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı İşte Anneler Günü tarihçesi

Diğer bir rivayete göre ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

4/4İLK ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI

İLK ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anneler Günü#Anneler Günü Nasıl Ortaya Çıktı#Anneler Günü Tarihçesi

EN SON HABERLER