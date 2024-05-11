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Granada Real Madrid maçı, A Milli Futbolcumuz Arda Güler'i ilk 11'de izlemek isteyen pek çok taraftarın yakından takip edeceği mücadele olacak. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük bir efor sarf eden Real Madrid, şampiyonluğu elde ettiği La Liga'da genç yetenekleriyle sahada olacak. Bu isimlerin arasında Arda Güler'in de olması bekleniyor. Peki, Granada Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi başlayacak? İşte, o konuda detaylı bilgiler

GRANADA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Granada Real Madrid maçı, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma, S Sports üzerinden canlı izlenebilecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ BAŞLAYACAK?

Arda Güler'in bugün açıklanacak olan ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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BİR TÜRK KUPAYI KAZANACAK

Şampiyonlar Ligi finali Türkiye açısından da büyük öneme sahip olacak. Her iki sonuçta da bir Türk futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk milli futbolcu olarak tarihe geçecek.

Borussia Dortmund'da Salih Özcan, Real Madrid'de ise Arda Güler Devler Ligi'nde final heyecanı yaşayacak altıncı ve yedinci Türk milli futbolcular olacak.

Daha önce 2001/02'de Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, 2009/10'da Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, 2012/13 sezonunda Borussia Dortmund ile Nuri Şahin ve 2013/14 sezonunda Atletico Madrid ile Arda Turan final heyecanı yaşamıştı.