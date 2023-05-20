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Gaziantep'te uçuşlar iptal mi? Gaziantep Havalimanında UFO teyakkuzu!

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#Gaizantep Havalimanı#Gaziantep Uçuş#Gaziantep Uçuş İptali
Gaziantepte uçuşlar iptal mi Gaziantep Havalimanında UFO teyakkuzu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 12:08

Gaziantep'te uçuşlar, tanımlanamayan cisim (UFO) dolayısıyla iptal edildi. Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi. Peki, Gaziantep'te uçuşlar ne zaman devam edecek? İşte, o detaylar

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Gaziantep'te uçuşlar UFO uyarısı dolayısıyla durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcunun saatlerdir bekleyişi sürüyor.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Gaziantep'te uçuşlar 11.30'a kadar iptal edilmişti. Saat 11.30 sıralarında Gaziantep'ten seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapacağı seferler için hazırlıklar tamamlandı. Uçakların kısa süre içinde Gaziantep'e hareket etmesi planlanıyor.

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