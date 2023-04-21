Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Fitre ne zaman verilir? Fitre ne kadar verilmelidir? İşte, fitre miktarı

Güncelleme Tarihi:

#Fitre Kimlere Verilir#Fitre Ne Zaman Verilir#Fitre Ne Kadar
Fitre ne zaman verilir Fitre ne kadar verilmelidir İşte, fitre miktarı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:19

Fitre ne zaman verilir sorusu, bu Ramazan Bayramında da pek çok Müslümanın gündeminde yer aldı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2023 yılı fitre miktarını duyurdu. Vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilen fitre miktarı bu yıl 70 TL olarak belirlendi. Peki, fitre ne zaman verilir? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Fitrenin bayram namazından önce verilmesi dini kaynaklara göre müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte fitrenin kimlere verileceği konusunda da din adamlarının görüşleri bulunmaktadır. Peki, fitre ne zaman ve kimlere verilir? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar 

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Haberin Devamı

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fitre Kimlere Verilir#Fitre Ne Zaman Verilir#Fitre Ne Kadar

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika deprem mi oldu 21 Nisan 2023 - Bugün en son deprem nerede, kaç şiddetinde gerçekleşti AFAD - Kandilli son depremler listesi 2023

Son dakika deprem mi oldu? 21 Nisan 2023 - Bugün en son deprem nerede, kaç şiddetinde gerçekleşti? AFAD - Kandilli son depremler listesi 2023

#Deprem
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI Bayramda eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler listesi 2023

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? Bayramda eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu? Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler listesi 2023

#Bugün Eczaneler Açık Mı
BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

#Bayram Mesajları

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika deprem mi oldu 21 Nisan 2023 - Bugün en son deprem nerede, kaç şiddetinde gerçekleşti AFAD - Kandilli son depremler listesi 2023

Son dakika deprem mi oldu? 21 Nisan 2023 - Bugün en son deprem nerede, kaç şiddetinde gerçekleşti? AFAD - Kandilli son depremler listesi 2023

#Deprem
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI Bayramda eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler listesi 2023

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? Bayramda eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu? Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler listesi 2023

#Bugün Eczaneler Açık Mı
BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

#Bayram Mesajları