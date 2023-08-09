Emekliye ek zam yapılacak mı, var mı? Emeklilere ek zam olacak mı, ne zaman? SSK-Bağ/Kur emekli aylığı ek zammı son durum!

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Milyonlarca emekli ek zam beklentileri için yapılacak açıklamaya kilitlendi. 2023 yılı temmuz ayında emekli maaşı, memur maaşı ve asgari ücrete zam yapıldı. Emekliler seyyanen zam talebinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zamları için yılbaşını işaret etmişti. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik yaptığı açıklamada "Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı? İşte, ayrıntılar.

emekliye ek zam OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiye yönelik önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

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Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semarisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.