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Emekliye ek zam yapılacak mı, var mı? Emeklilere ek zam olacak mı, ne zaman? SSK-Bağ/Kur emekli aylığı ek zammı son durum!

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#Emekli Zammı#Emekliye Ek Zam#Emeklilere Ek Zam Yapılacak Mı
Emekliye ek zam yapılacak mı, var mı Emeklilere ek zam olacak mı, ne zaman SSK-Bağ/Kur emekli aylığı ek zammı son durum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 02:20

Emekliye ek zam son gelişmelerle takip ediliyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ek zam beklentiler artarken gözler de yapılacak açıklamalara çevrildi. Temmuz ayında zam oranlarının ve ek olarak seyyanen zammın netleşmesinin ardından emekli maaşlarında yeni tutar belli oldu. Yüzde 25'lik zam gelişmesinin ardından ek bir zam beklentisi içerisine giren emekliler Emekliye ek zam yapılacak mı? sorusunun yanıtına odaklandı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semarisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz." demişti. Peki, emeklilere ek zam olacak mı, ne zaman? İşte, SSK-Bağ/Kur emekli zammı hakkında bilgiler.

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Milyonlarca emekli ek zam beklentileri için yapılacak açıklamaya kilitlendi. 2023 yılı temmuz ayında emekli maaşı, memur maaşı ve asgari ücrete zam yapıldı. Emekliler seyyanen zam talebinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zamları için yılbaşını işaret etmişti. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik yaptığı açıklamada "Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı? İşte, ayrıntılar.

emekliye ek zam OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiye yönelik önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

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Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semarisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.

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