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Elektrik kesintisi BEDAŞ sorgulama ekranı 7 Mayıs: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

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#Elektrik Kesintisi#BEDAŞ#Elektrik Kesinti Bilgisi
Elektrik kesintisi BEDAŞ sorgulama ekranı 7 Mayıs: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 16:01

Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi mahalle ve saat bilgisi 7 Mayıs Salı günü kesinti durumu ile karşı karşıya olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından açıklanan planlı kesinti listesi dahilinden bazı ilçe mahallerde belirlenen saat aralığında kesintisi yapılacak. Peki 7 Mayıs Salı İstanbul'un hangi ilçelerinde kesinti olacak, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte ayrıntılar...

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BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi, bölgelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisini detaylarıyla paylaşıyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesinti listesi...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

7 Mayıs Salı günü elektrik kesintisi yapılacak bazı ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Silivri,

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#Elektrik Kesintisi#BEDAŞ#Elektrik Kesinti Bilgisi

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