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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler

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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ilk 11ler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 12:10

Trendyol Süper Lig’de sezonun en önemli maçlarından biri bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Taraftarlar maçın detaylarını merak ediyorlar. Arda Kardeşler'in yöneteceği Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu. Süper Lig'de 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 93 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sarı kırmızılılarda eksik bulunmuyor. Konuk sarı lacivertlilerde ise sarı kart cezalısı Becao ile sakat olan İsmail, Cengiz ve İrfan Can Kahveci oynamayacak. Derbide oynaması beklenen Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle son idmana çıkmadı ve maç kadrosuna da dahil edilmedi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu akşam RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı maçtan beraberlikle ayrılsa dahi bitime 1 hafta kala 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 3’e inecek ve mutlu sona ulaşacak takım son hafta belirlenecek. Son hafta sarı kırmızılılar Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak, sarı lacivertliler ise küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor’u konuk edecek. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin ilk yarıda Kadıköy’de oynadığı maç 0-0 bitmişti. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler

KARTAL: 'KAZANMAK İSTİYORUZ'
KARTAL: KAZANMAK İSTİYORUZ

İsmail Kartal: "Sezon başından bugüne kadar çok ağır gündemlere maruz kaldık, kalmaya da devam ediyoruz. İlk maçta da çok eksiklerimiz vardı. Öncesinde ne oldu, nerede hangi oyuncularımız ceza aldı buna bakmak lazım. Çubukluyu giyen her oyuncumuz değerlidir. Kazanmak için geldik. Bugün alacağımız bir 3 puanla her şeyi son haftaya taşıyabileceğimizi düşünüyorum."

GÜVENÇ: 'ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ'
GÜVENÇ: ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ

Günay Güvenç: "Öncelikle 19 Mayıs kutlu olsun. Bugüne yakışır bir performans sergilemek istiyoruz. Bugüne yakışır bir futbolla kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Biz kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Fenerbahçe saygı duyduğumuz bir rakibimiz. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk olduğunu düşünüyoruz."

EĞRİBAYAT: 'ONLARA BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞATMAK İSTEMİYORUZ'
EĞRİBAYAT: ONLARA BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞATMAK İSTEMİYORUZ

İrfan Can Eğribayat: "Ufak da olsa şampiyonluk şansımız var. Saha içinde ve saha dışında maruz kaldığımız olayları Türkiye gördü. Burada kazanmak ve evimize öyle dönmek istiyoruz. Onlara burada şampiyonluk yaşatmak istemiyoruz. 93 puan topladık ama ikinci sıradayız! Bu da işte saha içinde saha dışı olayların nasıl gerçekleştiğini göstermiş oluyor."

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
FENERBAHÇENİN İLK 11İ

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ
GALATASARAYIN İLK 11İ

Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

O AN...
O AN...

Futbolcular arasında çıkan tartışmadan görüntüler gelmeye devam ediyor.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK
MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular arasında kavga çıktı. Abdülkerim Bardakçı ve Mert Hakan Yandaş tartışma yaşarken, teknik ekipler ve diğer futbolcular ikiliyi ayırmaya çalıştı.

F.BAHÇELİ TARAFTARLAR STADYUMA GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI
F.BAHÇELİ TARAFTARLAR STADYUMA GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI

Derbinin deplasman tarafı olan Fenerbahçe'nin taraftarları, kendilerine ayrılan bölüme giriş yapmaya başladı.

F.BAHÇE TARAFTARI YOLA ÇIKTI
F.BAHÇE TARAFTARI YOLA ÇIKTI

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, erken saatlerde Ülker Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı. Polis kontrolünden geçtikten sonra otobüslere alınan sarı-lacivertli taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında saat 15.10 sıralarında yola çıktı.

GALATASARAY'DA EKSİK YOK
GALATASARAYDA EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Stoperde Nelsson'un yerine Davinson Sanchez forma giyebilir.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
FENERBAHÇENİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de cezalı Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder derbide forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Tadic, Dzeko (Batshuayi)

VAR'DA İTALYAN HAKEM
VARDA İTALYAN HAKEM

Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten maçı da yönetmişti.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1’i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLİR
ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLİR

Ligde son iki haftaya girilirken, Galatasaray derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa 2023-2024 sezonu şampiyonu son hafta oynanacak müsabakaların ardından belli olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Galatasaray Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

LİGDE 134. MAÇ
LİGDE 134. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 133 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi

400. RANDEVU
400. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 399 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1’i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineKARTAL: 'KAZANMAK İSTİYORUZ'
timelineGÜVENÇ: 'ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ'
timelineEĞRİBAYAT: 'ONLARA BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞATMAK İSTEMİYORUZ'
timelineFENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
timelineGALATASARAY'IN İLK 11'İ
timelineO AN...
timelineMAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK
timelineF.BAHÇELİ TARAFTARLAR STADYUMA GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI
timelineF.BAHÇE TARAFTARI YOLA ÇIKTI
timelineGALATASARAY'DA EKSİK YOK
timelineFENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
timelineMUHTEMEL 11'LER
timelineVAR'DA İTALYAN HAKEM
timelineARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
timelineSON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
timelineŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLİR
timelineGALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
timelineLİGDE 134. MAÇ
timeline400. RANDEVU

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Haberin Devamı

GALATASARAY FENERBAHÇE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

DERBİDEN NOTLAR

24- G.Saray, Süper Lig’deki son 24 maçta yenilgi yüzü görmedi (22 G, 2B). Sarı kırmızılı takım ayrıca ligdeki son 17 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

18- Süper Lig’de bu sezon kendi sahasında oynadığı 18 maçı da kazanan Galatasaray, evinde puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

35- Kendi evindeki son lig mağlubiyetini geçen sezon Giresun önünde yaşayan Galatasaray, daha sonra oynadığı 35 maçta 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

4- Fenerbahçe, son 5 maçta 4 puan kaybetti Karagümrük, Kayseri ve Beşiktaş’ı yenen sarı lacivertliler, Sivasspor ve Konyaspor’la berabere kaldı.

VAR'DA İTALYAN MARESCA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca olacak.

Maresca bu sezon 31 resmi maçta düdük çaldı. Yunanistan, Hırvatistan ve Suudi Arabistan'da karşılaşmalara çıktı.

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