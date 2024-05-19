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Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu akşam RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı maçtan beraberlikle ayrılsa dahi bitime 1 hafta kala 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 3’e inecek ve mutlu sona ulaşacak takım son hafta belirlenecek. Son hafta sarı kırmızılılar Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak, sarı lacivertliler ise küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor’u konuk edecek. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin ilk yarıda Kadıköy’de oynadığı maç 0-0 bitmişti. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler
İsmail Kartal: "Sezon başından bugüne kadar çok ağır gündemlere maruz kaldık, kalmaya da devam ediyoruz. İlk maçta da çok eksiklerimiz vardı. Öncesinde ne oldu, nerede hangi oyuncularımız ceza aldı buna bakmak lazım. Çubukluyu giyen her oyuncumuz değerlidir. Kazanmak için geldik. Bugün alacağımız bir 3 puanla her şeyi son haftaya taşıyabileceğimizi düşünüyorum."
Günay Güvenç: "Öncelikle 19 Mayıs kutlu olsun. Bugüne yakışır bir performans sergilemek istiyoruz. Bugüne yakışır bir futbolla kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Biz kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Fenerbahçe saygı duyduğumuz bir rakibimiz. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk olduğunu düşünüyoruz."
İrfan Can Eğribayat: "Ufak da olsa şampiyonluk şansımız var. Saha içinde ve saha dışında maruz kaldığımız olayları Türkiye gördü. Burada kazanmak ve evimize öyle dönmek istiyoruz. Onlara burada şampiyonluk yaşatmak istemiyoruz. 93 puan topladık ama ikinci sıradayız! Bu da işte saha içinde saha dışı olayların nasıl gerçekleştiğini göstermiş oluyor."
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.
Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi
Futbolcular arasında çıkan tartışmadan görüntüler gelmeye devam ediyor.
Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular arasında kavga çıktı. Abdülkerim Bardakçı ve Mert Hakan Yandaş tartışma yaşarken, teknik ekipler ve diğer futbolcular ikiliyi ayırmaya çalıştı.
Derbinin deplasman tarafı olan Fenerbahçe'nin taraftarları, kendilerine ayrılan bölüme giriş yapmaya başladı.
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, erken saatlerde Ülker Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı. Polis kontrolünden geçtikten sonra otobüslere alınan sarı-lacivertli taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında saat 15.10 sıralarında yola çıktı.
Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Stoperde Nelsson'un yerine Davinson Sanchez forma giyebilir.
Fenerbahçe'de cezalı Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder derbide forma giyemeyecek.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Tadic, Dzeko (Batshuayi)
Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten maçı da yönetmişti.
Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1’i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi.
Ligde son iki haftaya girilirken, Galatasaray derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa 2023-2024 sezonu şampiyonu son hafta oynanacak müsabakaların ardından belli olacak.
Galatasaray Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 133 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 399 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1’i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.
DERBİDEN NOTLAR
24- G.Saray, Süper Lig’deki son 24 maçta yenilgi yüzü görmedi (22 G, 2B). Sarı kırmızılı takım ayrıca ligdeki son 17 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
18- Süper Lig’de bu sezon kendi sahasında oynadığı 18 maçı da kazanan Galatasaray, evinde puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
35- Kendi evindeki son lig mağlubiyetini geçen sezon Giresun önünde yaşayan Galatasaray, daha sonra oynadığı 35 maçta 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
4- Fenerbahçe, son 5 maçta 4 puan kaybetti Karagümrük, Kayseri ve Beşiktaş’ı yenen sarı lacivertliler, Sivasspor ve Konyaspor’la berabere kaldı.
VAR'DA İTALYAN MARESCA
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca olacak.
Maresca bu sezon 31 resmi maçta düdük çaldı. Yunanistan, Hırvatistan ve Suudi Arabistan'da karşılaşmalara çıktı.