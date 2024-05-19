Haberin Devamı

Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu akşam RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı maçtan beraberlikle ayrılsa dahi bitime 1 hafta kala 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 3’e inecek ve mutlu sona ulaşacak takım son hafta belirlenecek. Son hafta sarı kırmızılılar Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak, sarı lacivertliler ise küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor’u konuk edecek. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin ilk yarıda Kadıköy’de oynadığı maç 0-0 bitmişti. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Haberin Devamı

GALATASARAY FENERBAHÇE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

DERBİDEN NOTLAR

24- G.Saray, Süper Lig’deki son 24 maçta yenilgi yüzü görmedi (22 G, 2B). Sarı kırmızılı takım ayrıca ligdeki son 17 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

18- Süper Lig’de bu sezon kendi sahasında oynadığı 18 maçı da kazanan Galatasaray, evinde puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

35- Kendi evindeki son lig mağlubiyetini geçen sezon Giresun önünde yaşayan Galatasaray, daha sonra oynadığı 35 maçta 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

4- Fenerbahçe, son 5 maçta 4 puan kaybetti Karagümrük, Kayseri ve Beşiktaş’ı yenen sarı lacivertliler, Sivasspor ve Konyaspor’la berabere kaldı.

VAR'DA İTALYAN MARESCA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca olacak.

Maresca bu sezon 31 resmi maçta düdük çaldı. Yunanistan, Hırvatistan ve Suudi Arabistan'da karşılaşmalara çıktı.