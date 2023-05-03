AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı online mı? 2023 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt ve sınav tarihi açıklandı

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2022-2023 AÖF ya okulu kayıtları ne zaman sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Takvimine göre AÖF yaz okulu kayıtları temmuzda yapılacak. İşte, AÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ?

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AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

Ancak sınavın yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.