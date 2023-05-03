Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı online mı? 2023 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt ve sınav tarihi açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Yaz Okulu Kayıt Tarihi#Açıköğretim Fakültesi#AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt ve sınav tarihi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 23:57

AÖF yaz okulu kayıt tarihi, Anadolu Üniversitesi'nin takvimi ile belli oldu. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan yürüten öğrenciler AÖF final sınavlarına hazırlanırken, bir yandan da yaz okulu sınavı ve kayıt tarihine odaklandı. Üniversitenin takvimine göre AÖF yaz okulu ders seçme ve internet başvuruları 5 gün sürecek. Diğer yandan öğrenciler AÖF final sınavlarına 27-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında katılım sağlayacaklar. Peki, 2022 2023 AÖF yaz okulu sınavı online mı? AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, AÖF yaz okulu sınav ve kayıt takvimi.

Haberin Devamı

2022-2023 AÖF ya okulu kayıtları ne zaman sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Takvimine göre AÖF yaz okulu kayıtları temmuzda yapılacak. İşte, AÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ?

Haberin Devamı

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

Ancak sınavın yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AÖF Yaz Okulu Kayıt Tarihi#Açıköğretim Fakültesi#AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman

BAKMADAN GEÇME!

Türk Telekom, EuroCup finalinde Gran Canariaya kaybetti: 71-67

Türk Telekom, EuroCup finalinde Gran Canaria'ya kaybetti: 71-67

#Gran Canaria
Şans Topu sonuçları sorgulama 2023 Milli Piyango Online ekranı | 3 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı

Şans Topu sonuçları sorgulama 2023 Milli Piyango Online ekranı | 3 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı!

#Şans Topu Sonuçları
Hıdırellez ne zaman bugün mü Hıdırellez hangi gün kutlanacak 2023 Hıdırellez için geri sayım başladı

Hıdırellez ne zaman bugün mü? Hıdırellez hangi gün kutlanacak? 2023 Hıdırellez için geri sayım başladı!

#Hıdırellez
Fenerbahçe Beko 71-72 Olympiakos (Euroleague maçı)

Fenerbahçe Beko 71-72 Olympiakos (Euroleague maçı)

#Fenerbahçe Beko
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt ve sınav tarihi açıklandı

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı online mı? 2023 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt ve sınav tarihi açıklandı

 #AÖF Yaz Okulu Kayıt Tarihi

BAKMADAN GEÇME!

Türk Telekom, EuroCup finalinde Gran Canariaya kaybetti: 71-67

Türk Telekom, EuroCup finalinde Gran Canaria'ya kaybetti: 71-67

#Gran Canaria
Şans Topu sonuçları sorgulama 2023 Milli Piyango Online ekranı | 3 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı

Şans Topu sonuçları sorgulama 2023 Milli Piyango Online ekranı | 3 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı!

#Şans Topu Sonuçları
Hıdırellez ne zaman bugün mü Hıdırellez hangi gün kutlanacak 2023 Hıdırellez için geri sayım başladı

Hıdırellez ne zaman bugün mü? Hıdırellez hangi gün kutlanacak? 2023 Hıdırellez için geri sayım başladı!

#Hıdırellez
Fenerbahçe Beko 71-72 Olympiakos (Euroleague maçı)

Fenerbahçe Beko 71-72 Olympiakos (Euroleague maçı)

#Fenerbahçe Beko
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt ve sınav tarihi açıklandı

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı online mı? 2023 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt ve sınav tarihi açıklandı

#AÖF Yaz Okulu Kayıt Tarihi