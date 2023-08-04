ALES/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 sınav tarihi bilgisi

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınav. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli.

ALES 2 NE ZAMAN?

Yılın ikinci ALES oturumu 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.



Sınav sonuçlarının ise 5 Eylül'de erişime açılacak.

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav belgesinin ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.