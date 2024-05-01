Deliha 2 oyuncuları ile dikkat çekiyor.. Deliha 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

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Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır.

DELİHA 2 OYUNCULARI

Gupse Özay

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar

Aksel Bonfil

Mert Öner

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Gupse Özay, Eda Ece ve Aksel Bonfil’in paylaştığı 2017 yapımı Deliha 2 filmi, Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde çekildi.