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Turkcell 30. yıl kampanyası nasıl yapılır, ne zamana kadar geçerli? Türkcell 30. yıl hediyesi şartları! Ücretsiz GB, dakika ve SMS...

Güncelleme Tarihi:

#Turkcell 30. Yıl Kampanyası#Turkcell 30. Yıl Hediyesi#Turkcell 30. Yıl Kampanyası Nasıl Yapılır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 13:55

Turkcell 30. yılını kullanıcılarıyla birlikte kutluyor. Kampanya ücretsizdir.Kampanyaya katılan faturasız müşterilerin kampanya kriterlerine uygun olan paket içerikleri (her yöne dakika-her yöne SMS-İnternet-Turkcell uygulamalarında geçerli dijital servis datası) paket bitiş tarihlerine kadar ikiye katlanacaktır. Turkcell 30. yıl kampanyası nasıl yapılır, ne zamana kadar geçerli? Türkcell 30. yıl hediyesi şartları

1/4Turkcell 30. yıl kampanyası nasıl yapılır, ne zamana kadar geçerli Türkcell 30. yıl hediyesi şartları Ücretsiz GB, dakika ve SMS...

Turkcell 30. yıl hediyesi olarak kampanya başlattı. Kampanyaya katılan faturalı müşterilerin kampanya kriterlerine uygun olan paketlerinin yurt içi her yöne dakika, yurt içi her yöne SMS ve yurt içi internet içerikleri bir ay geçerli olacak şekilde ikiye katlanacaktır. Peki, Turkcell 30. yıl kampanyası nasıl yapılır, ne zamana kadar geçerli? Türkcell 30. yıl hediyesi ücretsiz GB, dakika ve SMS bilgileri...

2/4TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI NASIL YAPILIR

TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI NASIL YAPILIR?

Müşteriler Turkcell Uygulaması Hediye Havuzu sekmesinden, Turkcell İletişim Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ya da 30.YIL yazıp 2200'a SMS göndererek kampanyaya katılım talebinde bulunabilirler. Katılım talebinde bulunduktan sonra talep sonuçları SMS ile bilgilendirilecektir. Bilgilendirme SMS’inin ardından hediyeler kullanılabilir.

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3/4TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ

TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Turkcell 30 yıl kampanyası 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli.

Dev paketlerde yer alan müşteriler kampanyaya katılında paketin yıllık kotasının 12’ye bölümü ek hediye olarak verilecektir.

Her yöne dakikaları 500; 750; 900; 1000; 1100; 1250; 1500; 1600; 2000; 2100; 2500; 3000; 5000; 9000; 10000; 11000; 12000; 13000; 15000; 18000 olan paketler ikiye katlanacaktır. Bunlardan farklı bir dakikaya sahip müşterilere en yakın bir üst seviye dakika tanımlanacaktır.

Her yöne SMS’leri 100; 250; 500; 600; 750; 1000; 1100; 1250; 1500; 2100; 11000 olan paketler ikiye katlanacaktır. Bunlardan farklı bir SMS içeriğine sahip müşterilere en yakın bir üst seviye SMS tanımlanacaktır.

500 MB’tan az internet içeren paketlerde olan müşteriler kampanyaya katıldığında 500 MB internet hediye edilecektir.

4/4TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI ŞARTLARI

TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI ŞARTLARI

Kampanyadan bireysel & kurumsal, faturalı ve faturasız ödeme tiplerindeki ses hatları faydalanabilir.

Faturalı tarifelerde bulunan müşteriler kampanyaya katılabilmek için dakika, SMS ve internet içeren ana pakete sahip olmaları gerekmektedir.

Faturasız müşteriler ise kampanyaya katılabilmek için dakika, SMS ve internet içeren 28 günlük bir pakete sahip olmaları gerekir. Kampanya süresi boyunca kampanyaya sadece bir kere katılım sağlanabilir. Sadece faturasız müşterilerde kampanyaya katıldıkları an sahip oldukları 28 günlük paketler bitiş tarihi 7 günden az ise bir kere daha katılım hakkı verilir.

Müşteriler kampanyaya Turkcell uygulaması hediye havuzu sekmesinden, Turkcell İletişim
Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ya da 30.YIL yazıp 2200 a göndererek kampanyaya katılım talebinde bulunabilirler. Katılım talebinde bulunduktan sonra talep sonuçları SMS ile bilgilendirilecektir. Kurumsal hat kullanıcıları, şirket yetkilisi onayı olmaksızın kampanyadan faydalanabilirler. Bilgilendirme SMS’inin ardından kullanılmaya başlanabilir.

Kampanyaya uygun bir paketi olmayan müşteriler uygun paket aldıktan sonra katılım talebinde bulunarak kampanyaya katılabilirler.

Kampanya süresince Turkcell’e yeni gelen müşteriler de kampanyadan yararlanabilir.

 

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