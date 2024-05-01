Turkcell 30. yıl kampanyası nasıl yapılır, ne zamana kadar geçerli? Türkcell 30. yıl hediyesi şartları! Ücretsiz GB, dakika ve SMS...

TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI ŞARTLARI

Kampanyadan bireysel & kurumsal, faturalı ve faturasız ödeme tiplerindeki ses hatları faydalanabilir.

Faturalı tarifelerde bulunan müşteriler kampanyaya katılabilmek için dakika, SMS ve internet içeren ana pakete sahip olmaları gerekmektedir.

Faturasız müşteriler ise kampanyaya katılabilmek için dakika, SMS ve internet içeren 28 günlük bir pakete sahip olmaları gerekir. Kampanya süresi boyunca kampanyaya sadece bir kere katılım sağlanabilir. Sadece faturasız müşterilerde kampanyaya katıldıkları an sahip oldukları 28 günlük paketler bitiş tarihi 7 günden az ise bir kere daha katılım hakkı verilir.

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Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ya da 30.YIL yazıp 2200 a göndererek kampanyaya katılım talebinde bulunabilirler. Katılım talebinde bulunduktan sonra talep sonuçları SMS ile bilgilendirilecektir. Kurumsal hat kullanıcıları, şirket yetkilisi onayı olmaksızın kampanyadan faydalanabilirler. Bilgilendirme SMS’inin ardından kullanılmaya başlanabilir.

Kampanyaya uygun bir paketi olmayan müşteriler uygun paket aldıktan sonra katılım talebinde bulunarak kampanyaya katılabilirler.

Kampanya süresince Turkcell’e yeni gelen müşteriler de kampanyadan yararlanabilir.