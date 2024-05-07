19 Mayıs'ta ek ders ödenir mi? MEB'den karar paylaşımı

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19 Mayıs tarihinde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında görevlendirilen öğretmen ve yöneticiler, ek ders ödemesi olup olmadığını merak ediyor. Normal şartlarda kamu çalışanları resmi tatil günlerinde izinli oluyor. Milli bayramlar sebebiyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu süre zarfında ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar. Peki 19 Mayıs’ta ek ders ödenecek mi? İşte, MEB’in konuyla ilgili yayımladığı yazının detayları…

19 MAYIS’TA EK DERS ÖDENİR Mİ?

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

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(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."