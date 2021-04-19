Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock!

ALMANYA’da ‘feminist parti’ olarak bilinen Yeşiller, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock’u başbakan adayı gösterme kararı aldı. Böylece Almanya’da yıllarca Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) genel başkanlığını yapan Angela Merkel’in 2005 yılında oturduğu başbakanlık koltuğunu yine bir kadın Başbakan’ın devralması olasılığı arttı. Yeşiller daha önceden söz verdikleri şekilde başbakan adayını 19 Nisan’da ilan ederken, ‘kardeş partiler’ olarak bilinen CDU ile Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nde (CSU) aday belirlenmesi adeta ‘kardeş kavgasına’ dönüştü. CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet ile CSU lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder arasında hangisinin başbakan adayı olması konusunda uzlaşmaya varılamadı.





KAVGASIZ UZLAŞMA

Genelde toplumsal yaşamı içeren konularda tabanın onayına başvuran Yeşiller, başbakan adayını belirleme yetkisini Eş Başkan Annalena Baerbock ile Robert Habeck’e bıraktı. Genel seçimlerde olduğu gibi Eyalet Parlamentosu seçimlerinde de ilk sırayı kadınlara veren Yeşiller, başbakan adayı belirlenmesinde de önceliği kadınlara bıraktı. “Annalena Baerbock başbakan adayı olmak isterse öncelik onun” diyen Eş Başkan Robert Habeck sözünde durdu ve sorun çıkarmadı. Bugün öğleden önce partinin Berlin’deki genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Yeşiller’in başbakan adayının Annalena Baerbock olduğu açıklandı. Böylece genel seçimlerden sonra hükümet kurup başbakanlık koltuğuna oturması halinde Annalena Baerbock’un “Almanya’nın en genç şansölyesi” olarak tarihe geçmesi de kesinleşti.

HABECK AÇIKLADI

MKYK toplantısından sonra Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock ile Robert Habeck kameraların karşısına geçti. Robert Habeck, yaptığı kısa konuşmasında ‘mücadeleci’ ve ‘cesur’ olarak nitelediği Annalena Baerbock’u partisinin başbakan adayı olacağını ilan etti. Habeck, hedefin Almanya’nın başbakanlığını Yeşiller’li Baerbock’un üstlenmesi olduğunun da altını çizdi. Başbakan adaylığı resmen açıklanan Annalena Baerbock, partinin iklim korunması politikasını sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. “İklim korunması bizim görevimiz. İklim korunması günümüzün görevi” diyen Baerbock, Alman halkının da bu alanda kendilerine tam dstek vereceğine gönülden inandığını söyledi.





ANNALENA BAERBOCK KİMDİR?

Yeşiller’in başbakan adayı Baerbock, 15 Aralık 1980’de Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hannover’de yaptıktan sonra 2000-2004 yıllarında Hamburg Üniversitesi’nde Siyaset Bilimler ve Kamu Hukuku öğrenimi gördü. Daha sonra da Londra’da bir yıl Halklar Hukuku okudu. Öğrencilik döneminde Hannoverische Allgemeine gazetesinde muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında Yeşiller’e üye oldu. 2009-2012 yılları arasında Avrupa Yeşiller Partisi’nin Yönetim Kurulu’nda yer aldı. 2012-2015 yıllarında Yeşiller’e danışmanlık yapan ve 16 kişiden oluşan Parti Konseyi’nde yer aldı. 2009 yılında Yeşiller Brandenburg Eyalet Teşkilatı Eş Başkanı seçildi. 2013 yılında Federal Meclis milletvekili seçilince eş başkanlığı bıraktı. 2018 yılı ocak ayında da Yeşiller’in Eş Başkanı oldu. Brandenburg Eyaleti’nin başkenti Potsdam’da yaşayan Annalena Baerbock iki genç kız annesi.

CDU/CSU HÂLÂ UZLAŞAMADI

Muhafazakâr kanat CDU ile CSU ise kimin başbakan adayı gösterilmesi konusunda uzlaşmaya varamadı. CDU lideri Armin Laschet ile CSU lideri Markus Söder, pazar akşamı Berlin’de yeniden bir araya gelerek uzlaşma yolunu aradı. Ancak gece saat 01.30’a kadar süren görüşmede uzlaşma sağlanamadı. ‘Kardeş partiler’ CDU ile CSU’da adaylık tartışmaları adeta ‘kardeş kavgasına’ dönüştü. CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble Armin Laschet’e tam destek verirken, CDU’lu Saarland Eyalet Başbakanı Tobias Hans ve Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff, Markus Söder’in yanında yer aldı.

SÖDER SÖZÜNDE DURMADI

Öte yandan CDU Gençlik Teşkilatı ‘Genç Birlik’ (JU) ile Aşağı Saksonya CDU Eyalet Teşkilatı’nın pazar akşamı ayrı ayrı videokonferans yöntemiyle yaptıkları toplantılarda katılımcıların çok büyük bir bölümünün Söder’in başbakan adayı gösterilmesine destek verdiği açıklandı. CDU Divan Kurulu ve MKYK’nın Armin Laschet’in başbakan adayı gösterilmesine bir hafta önce karar verdiği halde, “CDU destek vermezse aday olmam” diyen Markus Söder’in sözünde durmayıp adaylıkta ısrar etmesi ciddi sıkıntı yarattı. Bu nedenle muhafazakâr kanadının başbakan adayını kimin belirlemesi konusunda son günlerde tartışmalar yoğunlaştı. Bazı çevreler CDU/CSU Federal Meclis Grubu milletvekillerinin deveye sokulmasını gündeme getirdi. Her iki partinin üyelerininin görüşünün alınmasını bile önerenler oldu.

İMAJ KAYBINA UĞRAYACAK

Parti yönetiminin tam desteğine rağmen aday gösterilmemesi halinde Armin Laschet’in imaj kaybına uğrayacağı ve bu nedenle ocak ayında delegelerin yüzde 80’inden fazlasının desteğiyle CDU Genel Başkanı seçilen Laschet’in istifa etmek zorunda kalacağı belirtildi. Ayrıca böyle bir durumda gelecek yıl yapılacak KRV Eyalet Parlamentosu seçimlerinde CDU’nun iktidarda kalma şansını kaybedeceğine de dikkat çekildi.