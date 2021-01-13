Yaza kadar yeterli aşı yok!
Almanya’nın korona salgınıyla mücadelede aşı projelerine büyük yatırım yapmasına rağmen, yeterli aşıya sahip olamaması yoğun tartışmalara neden oldu. Başbakan Merkel yaza kadar yeterli aşıya sahip olamayacaklarını söyledi.
ALMANYA’da hükümetin aşı yetersizliğiyle başı dertte. Bir an evvel korona önlemlerinden kurtulmak için kitlesel aşı kampanyası gerekirken, diğer yanda yeterli aşının hazır olmaması hükümete karşı tepkileri artırıyor. Almanya’da hükümet aşı kıtlığı krizinden çıkmanın yollarını arıyor. Bavyera eyalet Başbakanı Söder aşı açığını kapatmak için ‘ulusal ilaç ittifakı’ kurulmasını önerdi.
GİZLİ AŞI GÖRÜŞMESİ
Bild gazetesinin haberine göre Başbakan Angela Merkel, Sağlık Bakanı Jens Spahn ile salı gecesi gizli bir aşı görüşmesi yaptı. Akşam saat 08.00’den gece yarısına kadar süren toplantıda Merkel, Sağlık Bakanı’yla çarşamba günü Parlamento’da hükümet programı oturumuna ve aşı açığı üzerine muhalefetten gelecek sorulara hazırlandı.
BİRİN VE İKİNCİ ÇEYREK KRİTİK
Merkel’in partisi CDU’nun oturumunda “Yeteri kadar aşıya sahip olacak mıyız” sorusuna, “Birinci ve ikinci çeyrek çok kritik. Üçüncü çeyrekten itibaren ihtiyacımız olanı verebiliriz” yanıtı verdiği, bu sözlerle yazdan önce yeteri aşıya sahip olamayacaklarını ifade ettiği belirtildi.
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