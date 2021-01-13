Yaza kadar yeterli aşı yok!

ALMANYA’da hükümetin aşı yetersizliğiyle başı dertte. Bir an evvel korona önlemlerinden kurtulmak için kitlesel aşı kampanyası gerekirken, diğer yanda yeterli aşının hazır olmaması hükümete karşı tepkileri artırıyor. Almanya’da hükümet aşı kıtlığı krizinden çıkmanın yollarını arıyor. Bavyera eyalet Başbakanı Söder aşı açığını kapatmak için ‘ulusal ilaç ittifakı’ kurulmasını önerdi.

GİZLİ AŞI GÖRÜŞMESİ

Bild gazetesinin haberine göre Başbakan Angela Merkel, Sağlık Bakanı Jens Spahn ile salı gecesi gizli bir aşı görüşmesi yaptı. Akşam saat 08.00’den gece yarısına kadar süren toplantıda Merkel, Sağlık Bakanı’yla çarşamba günü Parlamento’da hükümet programı oturumuna ve aşı açığı üzerine muhalefetten gelecek sorulara hazırlandı.

BİRİN VE İKİNCİ ÇEYREK KRİTİK

Merkel’in partisi CDU’nun oturumunda “Yeteri kadar aşıya sahip olacak mıyız” sorusuna, “Birinci ve ikinci çeyrek çok kritik. Üçüncü çeyrekten itibaren ihtiyacımız olanı verebiliriz” yanıtı verdiği, bu sözlerle yazdan önce yeteri aşıya sahip olamayacaklarını ifade ettiği belirtildi.