Türkiye’ye yaz tatili olacak!

SEYAHAT pazarının en büyük tur operatörlerinden TUİ Yönetim Kurulu Başkanı Friedrich Joussen, bu yaz tatilinin kesinlikle olacağını söyledi. Geçen hafta ortasına kadar müşterilerin tek sorusunun “Bu yaz tatil yapabilecek miyiz” olduğuna işaret eden TUİ Başkanı Joussen, “Evet kesinlikle bu yaz tatil yapılabilecek” dedi ve rezervasyonların bir hafta içinde yüzde 80’e ulaştığını kaydetti. Telekonferansla Berlin’de görev yapan yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan TUİ Başkanı Joussen, “Güney Avrupa’ya turizm çok çabuk açılacak. Güney Avrupa’yı hızla Türkiye’nin takip etmesini bekliyoruz. Biz her şeyi hazırlıyoruz. Oteller, uçaklar ve diğer imkânlar dahil” diye konuştu.

4 HAFTA SÜRER

Türkiye’nin büyük bir turizm ülkesi olduğunu vurgulayan Joussen, TUİ olarak, Türkiye’de yetkililerle irtibat içinde olduklarını belirtti. Almanya’dan Türkiye’ye turizmin yeniden açılmasında sorunun otellerin güvenliği veya hijyenle bağlantılı olmadığını söyleyen TUİ Başkanı Joussen, seyahat uyarısı ve karantina uygulamalarının karşılıklı kalkmasıyla bağlantılı olduğunu kaydetti. Siyasi iradenin bu konuda istekli olduğunu vurgulayan TUİ Başkanı, 1 Temmuz’da Güney Avrupa ülkelerine yaz tatilinin start alacağını, hemen ardından da, dört hafta gibi bir zaman zarfında Türkiye’nin gelmesini beklediklerini söyledi. Zamanın Türkiye için önemli olduğunu belirten TUİ Başkanı, en geç ağustos ayında Türkiye’ye turizmin açılması gerektiğini, aksi takdirde turizm sezonu için geç olacağını kaydetti.