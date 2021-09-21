Tıp alanının ‘en değerli’ ödülü de onların!

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TOPLAM 120 bin euro değerindeki ödül 14 Mart 2022’de Frankfurt’taki Pauls Kilisesi’nde düzenlecek törende verilecek. Katalin Karikó, Mainz merkezli biyokimya şirketi BioNTech’in ikinci başkanlığını yapıyor. Şu ana kadar bu ödülü kazanan 128 bilim insanından 25’inin Nobel ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Enstitüden yapılan açıklamada, ödüle layık görülen üç bilim insanının mRNA teknolojisinin geliştirilmesine katkı sağladığı belirtildi. Bu teknoloji sayesinde insan vücudundaki enformasyonların belli bir tür protein üretiminde kullanıldığı ve bu sayede bağışıklık sisteminin virüse karşı antikor geliştirdiği veya kanser hücresini tanıyıp onu yok edecek veriye ulaştığı kaydedildi.