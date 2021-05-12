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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 12.05.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Steinmeier'den bayram mesajı

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Steinmeier'den bayram mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında, “Şeker bayramı, herkesi, Müslüman aileleri ve dostlarını kucaklayan davetkâr bir bayramdır. Ramazan Bayramı’nın salgın nedeniyle üst üste ikinci kez kısıtlı imkânlarla gerçekleşecek olması acı verici” dedi.

BAYRAMIN, dar bir çerçeve yerine geniş bir aile ve diğer inananlarla kutlanmak istendiğini belirten Steinmeier, şunları söyledi: “Ramazan Bayramı’nı bu yıl da küçük gruplar halinde kutlamanız için disiplinli ve anlayışlı olmanız konusunda zor olsa da ricada bulunacağım. Bugün kurallara riayet edilmesi Almanya için önemli bir katkı sağlayacak. Bunun için teşekkür ederim. Müslümanlara, birlikte büyük kutlamalardan feragat etmelerinin yakında daha da büyük bir bayramla ödüllendirilmesini diliyorum.” 

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