Steinmeier'den bayram mesajı

BAYRAMIN, dar bir çerçeve yerine geniş bir aile ve diğer inananlarla kutlanmak istendiğini belirten Steinmeier, şunları söyledi: “Ramazan Bayramı’nı bu yıl da küçük gruplar halinde kutlamanız için disiplinli ve anlayışlı olmanız konusunda zor olsa da ricada bulunacağım. Bugün kurallara riayet edilmesi Almanya için önemli bir katkı sağlayacak. Bunun için teşekkür ederim. Müslümanlara, birlikte büyük kutlamalardan feragat etmelerinin yakında daha da büyük bir bayramla ödüllendirilmesini diliyorum.”