SPD yine karıştı

ALMANYA’da seçimlere yaklaşık bir yıl var. Başbakan Angela Merkel seçimlerde aday olmayacak. Seçimler Almanya için Merkel döneminin sonu, yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Siyaset dünyasında kartlar yeniden karılacak. Her seçimde düş kırıklığı yaşayan Sosyal Demokratlar (SPD) bu sefer çok hızlı davrandı. ‘Korona krizinden çıkacağız’ sözüyle parlayan Maliye Bakanı Olaf Scholz’u ‘pat’ diye başbakan adayı ilan etti. Stratejik bir avantaj kazandı.

SPD bu erken davranışla şaşırttı. Ama Olaf Scholz’la da şaşırttı. Olaf Scholz, daha 9 ay önce başbakan adaylığı hedefiyle SPD liderliğine oynadı. Ama üyeler Scholz’u genel başkan istemedi. Scholz liderlik yarışını sol kanadın temsilcileri Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans’a kaptırdı. Scholz’un başbakan adaylığı rüyası parti liderliği yenilgisiyle boşa çıktı.

ARTIK BİTTİ DERKEN

Scholz, büyük bir düş kırıklığı yaşadı. Uzun süre kendisine gelemedi. Siyaset sahnesinden silindi. Maliye Bakanı olarak devam edecek mi, sorusu bile gündeme geldi. Ama korona salgınıyla Scholz’un yıldızı yeniden parladı. Birden anketlerde yükselişe geçti ve şimdi SPD’nin en popüler siyasetçisi. Ama SPD son üç seçimdir aynı hatayı yapıyor. Anketlerde kim önde gidiyorsa, onu başbakan adayı yaptı ve kaybetti. 2013 seçimlerinde üç aday arasında anketlerde önde giden Peer Steinbrück’ü, Merkel’e karşı yarışa sürdü. Kaybetti. 2017 seçimlerinde Sigmar Gabriel mi, Martin Schulz mu, Olaf Scholz mu sorusuna yine anketler karar verdi. Merkel’e karşı büyük bir ümitle sahaya sürülen Martin Schulz denemesi büyük bir düş kırıklığıyla sonuçlandı. ANLIK YANILGI

Anketler anlık görüntüler. Özellikle korona salgını gölgesindeki anketler. Çünkü salgında medyada en çok öne çıkan üç siyasi figur var: Başbakan Merkel, Maliye Bakanı Scholz ve Sağlık Bakanı Spahn. Ne Merkel ne de Sağlık Bakanı Spahn başbakan adayı. SPD bunu bir şans gördü.

Ama SPD üyeleri sol kanadın temsilcisi Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans’ı Eş Genel Başkan seçerek, sol bir politika istedi. Olaf Scholz ise SPD’nin muhafazakâr kanadından. Scholz, çalışanların aleyhine acı reformlarıyla tanınan eski başbakanlardan Gerhard Schröder döneminde SPD’nin genel sekreteriydi. Schröder’in işten çıkarılmaları kolaylaştıran, işsizlik parası süresini kısaltan ‘2010 Ajandası’ adlı reformlarını savundu. SPD bu reformlardan beri seçimleri hep kaybetti.

İŞİ ZOR

Şimdi SPD’nin sol kanadı bu acı reformlardan çıkmak istiyor. Seçim kampanyasında seçmene bu mesajı vermekten yana. Hem de o acı reformların savunucusu muhafazakâr Olaf Scholz’la. Daha 9 ay önce parti başkanı olmasını istemediği biriyle. Diğer bir soru, Sol kanadın hakim olduğu SPD yönetimi Sol Parti’yle koalisyona ‘evet’ diyor. Scholz, Sol Parti’ye soğuk ve mesafeli. Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, “Scholz benim favorim değil” dedi. Ama hemen, “Kendisini de yenileyebilen biri” diye ekledi. Olaf Scholz partisinin sol yönetimiyle, SPD yönetimi ise Scholz’la nasıl anlaşacak? Seçimin asıl yükünü üyeler taşıyor. Onlar partinin seçim programını, broşürlerini seçim meydanlarına taşıyacak. Sola kaymış SPD üyeleri Scholz’a ne kadar destek verecek? Bütün bu sorular Scholz’un izleyeceği denge politikasına bağlı. Scholz’un da SPD’nin de işi zor.