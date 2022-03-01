Şimdi de Almanya’da zorunlu askerlik tartışması

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CDU Genel Başkan Yardımcısı Carsten Linnemann, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, okul sonrası 1 yıllık bir ‘Toplum yılı’ adı altında gençlerin zorunlu bir görev üstlenmesi gerektiğini kaydetti. Linnemann, “Şahsen, yıllardır genç erkekler ve kadınlar için okulu bitirdikten sonra zorunlu olan bir toplum yılının başlatılması için kampanya yürütüyorum” dedi.

‘SOSYAL BECERİLERİ ÖĞRETİR’

Lindemann, böyle bir hizmetin orduda yapılabileceğini ancak sadece bununla sınırlı olmayacağını söyledi. Lindemann, aynı zamanda bakım ve sosyal sektörlerin yanı sıra doğal afetlerde yardımcı olan teknik yardım kurumu THW, itfaiye veya derneklerin de buna dahil edilebileceğini ifade etti. Linnemann, “Bu, toplumumuzun krizlere karşı direncini güçlendirecektir. Bu sürekli zor zamanlarda ihtiyaç duyulan sosyal beceriler öğretilir” diye konuştu.

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DİĞER NATO ÜLKELERİNDE ASKERİ ZORUNLULUK YOK

Ancak, Ukrayna’daki krize rağmen, Savunma Bakanı Christine Lambrecht zorunlu askerliği yeniden başlatmak için hiçbir neden görmediğini açıkladı. SPD’li politikacı ARD’de yaptığı açıklamada, “Askere almanın mevcut tartışmada bize gerçekten yardımcı olacağını düşünmüyorum” dedi. Bunun büyük bir reform olacağını kaydeden Lambrecht, ayrıca çözülmesi gereken önemli yasal sorun olduğunu da ifade etti. Bakan, kadınların da orduda hizmet etmek zorunda olup olmayacağı sorununun ortaya çıkacağını belirtti. Almanya’da yetişkin erkekler için zorunlu askerlik 2011’de askıya alındı, ancak tamamen kaldırılmadı. Diğer birçok NATO ülkesinde de zorunlu askerlik hizmeti bulunmuyor.