Serbest çalışanlar nasıl emekli olacak?

Haberin Devamı

MADDİ açıdan sorunsuz emeklilik dönemini hazırlamak için, erken yaşta kafa yormak, tasarrufa gitmek ve uygun yatırım araçları seçmek çok önemli. Yaşlılık dönemi için alınacak tedbirler, işverene bağlı çalışanlar için geçerli olduğu kadar, kendi nam ve hesabına çalışan girişimciler veya serbest meslek çalışanlar için de aynı şekilde geçerli. Diğer bir ifadeyle, bugünden geleceği düşünmek gerekiyor.

İKİNCİ GELİR KAPISI ŞART!

Almanya’da serbest girişimcilerin büyük çoğunluğu emeklilik sigortasına prim yatırmadıkları için yaşlılık dönemine yönelik yasal emeklilik güvencesinden yoksun kalacaklar. Alman Emeklilik Sigortası’na prim yatıran serbest meslek sahipleri, buna rağmen ikinci bir gelir kapısı olarak özel emeklilik tasarruf hesaplarını dikkate almalarında fayda var.

Serbest meslek kategorisine girseler de bazı meslek erbapları, yasal açıdan emeklilik sigortası primi yatırmakla mükellef sayılabiliyor.

Haberin Devamı

KİMLER PRİM YATIRIYOR?

Örneğin zanaatkârlar, sanatçılar, yayıncılar, fizyoterapistler, bakım elemanları veya serbest çalışan öğretmenler, VI No’lu Sosyal Kanun Kitabı’nın 2. Maddesi uyarınca, yasal emeklilik sigortasına prim yatırmakla yükümlü meslek grupları arasında sayılıyor. Serbest meslek erbabı olarak yasal emeklilik sigortasına primi yatıranlar, beyan ettikleri kazançlarının yüzde 18.6’sı üzerinden prim yatırabiliyorlar. Bilindiği üzere, emeklilik sigortasına yıllarca yatırılan primler ile emeklilik yaşında bağlanan aylıkların kâr-zarar ekseninde birbirini tutmadığı, aylıkların daima daha düşük olduğu gözönünde bulundurulduğunda, herkesin aslında şimdiden özel emeklilik sigortası gibi yaşlılık güvencesi amaçlı ikinci bir gelir kapısı için tasarrufa gitmesi öneriliyor.

İKİ NESİL İÇİN GÜVENCE

Meslek odasında örgütlenen meslek gruplarında faaliyet gösteren girişimciler, bağlı oldukları mesleki temsil örgütü üzerinden yasal olarak emeklilik sigortasına tabi olup kendilerinden kazançlarına bağlı olarak emeklilik prim kesintisi yapılmaktadır. Buna örnek olarak hekimler, avukatlar, eczacılar veya mimarları sayabiliriz. Serbest çalışanların büyük çoğunluğu kendini Alman Emeklilik Sigortası’nda isteğe bağlı sigortalatabiliyorlar. Sigorta uzmanları, serbest girişimcilerin yasal emeklilik sigortasına prim yatırmakla bir dizi avantaj elde ettiklerini hatırlatarak, her şeyden önce ileride bağlanacak emekli aylığı kişinin kendisi için yaşlılık döneminde bir güvence olduğu kadar geride kalacak dul veya yetimler için de bir gelir sosyal güvence teşkil ediyor.

Haberin Devamı

PRİM MİKTARI NE KADAR?

İsteğe bağlı yatırılan emeklilik prim miktarını, serbest girişimciler kendileri belirleyebilirler. Serbest çalışanlar, asgari 83.70 euro ile azami 1.320 euro arasında bir aylık prim miktarı seçebiliyor ve ödeme şeklini de aylık veya yıllık olarak kendileri tercih edebiliyorlar.

DEVAM EDECEK: Serbest çalışanlar da malulen emekli olabilirler mi?

KORONAVİRÜS AŞI DOSYASI – 2

İŞVEREN AŞI YAPTIRMAYAN

ELEMANINI İŞTEN ATABİLİR Mİ?

İKİ yılı aşkın süredir koronavirüs pandemisinin pençesinden kurtulamayan Almanya’da bu yılın başından bu yana hakim olan Omikron varyantı, günlük hayatı etkilemeye devam ediyor.

Federal ve eyalet hükümetler düzeyinde yapılan son toplantıda karantina uygulamalarına ilişkin alınan son karar şöyle: Virüs tespit edilenlere uygulanan karantina kararı en erken yedi gün sonra PCR testinin negatif sonuçlanması halinde kaldırılabiliyor. Hastane, bakımevi gibi benzeri sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel de yedi günlük karantina sürecinin akabinde zorunlu olarak yaptıracakları PCR testinin negatif sonuçlanması veya CT değerinin 30’un üzerinde olması ve son 48 saatte hastalık belirtisi göstermemesi halinde, karantinadan çıkabilecek. Yuva veya okula giden çocuklar için geçerli olan uygulama şöyle: PCR veya antikoren testinin negatif olması halinde karantina kararı beş 5 gün sonra kalkacak. Bundan böyle, virüse bağlı test yaptırmayanlar için 14 gün yerine 10 gün sonra karantina kararı kalkacak.

Haberin Devamı

KİMLER KARANTİNADAN MUAF?

Federal ve eyalet hükümetleri düzeyinde yapılan kriz toplantısında alınan ve 07.01.2022’den itibaren karantina kararından muaf tutulacak kişiler şunlar:

1- Üçüncü tazeleme aşısını yaptıranlar

2- Koronavirüse karşı iki aşıyı yeni yaptırmış olanlar

3- Aşıya rağmen hastalanıp iyileşenler

4- Hastalığı yeni atlatmış olanlar.

Hastalığı yeni atlatmış sayılmak için, hastalık sürecinin son üç ay içinde gerçekleşmiş olması gerekiyor.

İŞTE DİĞER KARARLAR

Söz konusu toplantıda alınan diğer kararlar şöyle:

- Ülke genelinde, sosyal mesafeyi koruma uygulaması devam edecek.

- Karantina ve izolasyon uygulamaları kolaylaştırılacak.

- Herkes için, kapalı mekânlarda maske takma zorunluluğu devam edecek. Okullarda tüm sınıflar için maske takma zorunluluğu geçerli olacak.

- Gastronomi sektöründe ‘2 G Artı’ kuralı geçerli, diğer bir ifadeyle müşteriler ya aşılı, ya da virüse bağlı hastalığı geçirmiş olacaklar, ve buna ek olarak negatif test sonucu ibraz edecekler.

- Enfeksiyondan Korunma Yasası’nda yapılan değişiklik kapsamında klinik, bakımevi ve benzeri sağlık kuruluşlarında çalışan personel, 15.03.2022’ye kadar aşılı olduklarını veya hastalığı atlattıklarını belgeyle ibraz etmekle yükümlüler.

Haberin Devamı

İŞTEN ATMAK ÖYLE KOLAY DEĞİL

Almanya’da sağlık sektöründe hizmet veren işletmeler, sağlık dairelerinin talebi üzerine, çalışanların aşı veya söz konusu virüse bağlık hastalık statüsü hakkında bilgi vermekle yükümlü kılındılar. Bilgi vermeyen işverenlere para cezası gibi müeyyideler uygulanabilecek. Şimdi herkesin kafasını kurcalayan soru şu oldu: Peki ya, aşısını yaptırmayan veya 15.03.2022’ye kadar aşı defterini ibraz etmeyen sağlık personeli, işten atılabilecek mi?

Alman haber ajansı dpa’ya demeç veren Offenburglu İş Hukuku Avukatı Jürgen Markowski’ye göre, işten atma öyle kolay değil. Söz konusu sağlık çalışanları için öne sürülen şartlar, iş akdinin bir gereği olduğuna işaret eden uzman avukat, “Çalışan, kendisinden istenilen belgeleri verilen süre içinde işverenine ibraz etmemesiyle, iş akdini ihlal etmiş sayılır. Buna istinaden iş akdinde öngörülen yaptırımlar neyse, onlar uygulanır” diyerek uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

ÖNCE YAZILI YAPILIR

Bunun anlamı şu: işveren iş akdi gereği kendisinden istenilen yükümlülükleri yerine getirmeyen elemanlar hemen işten atılamıyor. İşverenin çıkış vermeden önce çalışanına, aşı veya hastalık sonrası iyileştiğine dair bir belge ibraz etmesi gerektiği konusunda bir kez daha hatırlatmada bulunması gerekiyor. Buna rağmen söz konusu çalışan yükümlülüğünü yerine getirmezse, kendisine yazılı uyarı yapılır. Uyarıda, çalışanın iş akdi gereği yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir, ihlalin devam etmesi halinde kişinin işten atılma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği mesajı verilir. Buna rağmen kendisinden istenilen belgeleri ibraz etmeyen çalışanların işten atılması için tüm engeller ortadan kalkmış sayılır. Markowski, “Kanunun öngördüğü uygulamalara uymak zorunda olan işverenin bu konuda eli kolu bağlıdır” diyor.

DEVAM EDECEK: Aşı yaptırmadığı için işini kaybedenler işsizlik parası alabilecek mi?