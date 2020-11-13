Salgın 71 milyar euro vergiyi götürdü

HÜR Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grup Başkanvekili Christian Dürr, hükümeti ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’u, aradaki vergi farkını yeni vergi artışıyla kapatmaması konusunda uyardı. 43 yaşındaki liberal politikacı Dürr, yapılması gerekenin vergi artışı yerine tam tersi olduğunu belirterek, vergi oranlarının düşürülmesi olduğunu söyledi. Dürr, “Sadece büyümeyle korona salgının yarattığı olumsuzluk giderilebilir. Bu da ancak vergi yükünün hafifletilmesiyle mümkün” dedi.

Uzmanlar, maliyenin 2020 yılında bir önceki yıla göre daha az vergi toplamasına karşılık, 2021 yılında toplanacak vergi miktarının artış göstereceğini söylüyor. 2021 yılında tahmini toplanacak verginin 776.2 milyar euro olması beklenirken, 2022’de bu rakamın 816 milyar euroya çıkacağı tahmin ediliyor.