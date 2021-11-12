Röttgen CDU’da genel başkan adaylığını resmen ilan etti!

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ALMANYA’da muhafazakâr Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde (CDU) yeni lider arayışı devam ederken, Federal Çevre, Doğa Korunması ve Reaktör Güvenliği eski Bakanı Norbert Röttgen, “Genel Başkan olmak istiyorum” diyerek adaylığını resmen ilan etti. 2018 yılında Annegret Kramp-Karrenbauer, bu yıl ocak ayında da Armin Laschet’e karşı yarışan, ancak ikisini de kaybeden Norbert Röttgen, bir kez daha ‘yine varım’ dedi. Röttgen, Berlin’deki Basın Evi’nde düzenlenen basın toplantısında, “Şubat 2020’de burada CDU Genel Başkanı olmak için adaylığımı ilan etmiştim. ‘Böyle devam etmez’ demiştim. Halk partisi olarak CDU’nun kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştim. İşte aynı yerde bugün yeniden adaylığım ilan ediyorum. Amaç yine aynı. CDU düşüncesinin yenilenmesi. Seçilmek istiyorum ve bu hedefle aday oluyorum” açıklamasında bulundu. 56 yaşındaki Norbert Röttgen, “Söz üyelerde. Kararı üyeler verecek. Onların vereceği karara saygı duyarım” dedi.

KADIN GENEL SEKRETER ADAYI

Norbert Röttgen, CDU Genel Başkanı seçilmesi halinde 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde Federal Meclis’e milletvekili olarak giren 39 yaşındaki Franziska Hoppermann’ı Genel Sekreter adayı göstereceğini de açıkladı. Büyükbabası yıllarca Hamburg Eyalet Parlamentosu ve Federal Meclis milletvekilliği yaptığı için çocukluğundan beri politikanın içinde olduğunu söyleyen Franziska Hoppermann, hedefin Norbert Röttgen’le birlikte CDU’yu yeniden modern bir halk partisi haline getirmek olduğunu vurguladı.

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TOPLUMUN ORTASININ PARTİSİ

CDU Genel Başkanlığı’na soyunan Norbert Röttgen, “Bizim partimiz muhafazakâr kesimlerin demokratik politik yuvasıdır. Üyelerimizle birlikte CDU’yu yeniden güçlendirip iktidara taşımak istiyoruz. CDU toplumun ortasının partisi olarak kalmalı. Biz toplumun her kesiminden insanları kazanmak istiyoruz. Gençleri de. Son seçimlerde genç seçmenlerin sadece yüzde 10’unun bize oy verdiğini gördük. Gençlerin sesine daha fazla kulak vermeliyiz. Onları kazanmak için çaba göstermeliyiz. Tabii yalnız gençleri değil, toplumun farklı kesimlerinden insanları da” dedi. Norbert Röttgen, ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile ilişkileri daha ileri taşımak istediklerini belirtirken, seçilmesi halinde iki partinin Merkez Karar Yürütme Kurulları (MKYK) ile ortak bir toplantı yapmak istediğini de söyledi.

HELGE BRAUN DA ADAY

Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun’un da CDU Hessen Teşkilatı tarafından Genel Başkan adayı gösterileceği açıklandı. Helge Braun’un bu yöndeki kararını CDU Hessen yönetimine ilettiği ve kendisine tam destek verildiği de belirtildi. Öte yandan CDU Genel Başkanlığı için ismi en ön sıralarda yer alan Friedrich Merz ise şu ana kadar sesiz kaldı.