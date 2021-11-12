Röttgen CDU’da genel başkan adaylığını resmen ilan etti!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muz yeme görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi'Muz yeme' görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi#Muz Paylaşımı
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itiraf!#Bill Gates
Şenol Güneş için bomba sözler: Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...Şenol Güneş için bomba sözler: 'Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...'#Murat Sancak
Malatyada korkutan deprem Prof. Dr. Naci Görürden dikkat çeken paylaşımMalatya'da korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım#Malatya
Afganistanda camide patlama: Ölü ve yaralılar varAfganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var#Afganistan
‘Savunma’nın devleri İstanbulda...‘Savunma’nın devleri İstanbul'da...#Savunma Sanayi
Dans teklifi cinayetinde karar Ailesi isyan etti... Kravat-takım elbise indirimi'Dans teklifi' cinayetinde karar! Ailesi isyan etti... 'Kravat-takım elbise indirimi'#ANTALYA
Bakan Elvandan döviz kuru mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru mesajı!#Bakan Elvan
Başak Cengizin annesinden yürek yakan isyan Samuray kılıcıyla öldürülmüştü...Başak Cengiz'in annesinden yürek yakan isyan! Samuray kılıcıyla öldürülmüştü...#Samuray Kılıcı
Mağarada bulunan adamın gizemi çözülemiyor Üzerinden çıkanlar şaşırttı...Mağarada bulunan adamın gizemi çözülemiyor! Üzerinden çıkanlar şaşırttı...#Italya
Roketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu Karadenizde tarihi günRoketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu! Karadeniz'de tarihi gün#MSB
Terör örgütünden tezkere açıklaması... Kalkan: CHP ve İYİ Parti için temel sınavdırTerör örgütünden tezkere açıklaması... Kalkan: CHP ve İYİ Parti için temel sınavdır#Tezkere
Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamışGelin annesi sabahlıkla geldi! Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış#Paris Hilton
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Çindeki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlarÇin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar#Bebek Sağlığı
HABERLERAvrupa Haberleri

Röttgen CDU’da genel başkan adaylığını resmen ilan etti!

#Almanya#Norbert Röttgen#CDU
Röttgen CDU’da genel başkan adaylığını resmen ilan etti

Daha önce iki kez CDU liderliğine soyunan Norbert Röttgen, Genel Başkan adayı olduğunu ilan eden ilk isim oldu. Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun’un da CDU Hessen Teşkilatı tarafından aday gösterileceği açıklandı.

Haberin Devamı

ALMANYA’da muhafazakâr Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde (CDU) yeni lider arayışı devam ederken, Federal Çevre, Doğa Korunması ve Reaktör Güvenliği eski Bakanı Norbert Röttgen, “Genel Başkan olmak istiyorum” diyerek adaylığını resmen ilan etti. 2018 yılında Annegret Kramp-Karrenbauer, bu yıl ocak ayında da Armin Laschet’e karşı yarışan, ancak ikisini de kaybeden Norbert Röttgen, bir kez daha ‘yine varım’ dedi. Röttgen, Berlin’deki Basın Evi’nde düzenlenen basın toplantısında, “Şubat 2020’de burada CDU Genel Başkanı olmak için adaylığımı ilan etmiştim. ‘Böyle devam etmez’ demiştim. Halk partisi olarak CDU’nun kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştim. İşte aynı yerde bugün yeniden adaylığım ilan ediyorum. Amaç yine aynı. CDU düşüncesinin yenilenmesi. Seçilmek istiyorum ve bu hedefle aday oluyorum” açıklamasında bulundu. 56 yaşındaki Norbert Röttgen, “Söz üyelerde. Kararı üyeler verecek. Onların vereceği karara saygı duyarım” dedi.

KADIN GENEL SEKRETER ADAYI
Norbert Röttgen, CDU Genel Başkanı seçilmesi halinde 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde Federal Meclis’e milletvekili olarak giren 39 yaşındaki Franziska Hoppermann’ı Genel Sekreter adayı göstereceğini de açıkladı. Büyükbabası yıllarca Hamburg Eyalet Parlamentosu ve Federal Meclis milletvekilliği yaptığı için çocukluğundan beri politikanın içinde olduğunu söyleyen Franziska Hoppermann, hedefin Norbert Röttgen’le birlikte CDU’yu yeniden modern bir halk partisi haline getirmek olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Röttgen CDU’da genel başkan adaylığını resmen ilan etti

TOPLUMUN ORTASININ PARTİSİ
CDU Genel Başkanlığı’na soyunan Norbert Röttgen, “Bizim partimiz muhafazakâr kesimlerin demokratik politik yuvasıdır. Üyelerimizle birlikte CDU’yu yeniden güçlendirip iktidara taşımak istiyoruz. CDU toplumun ortasının partisi olarak kalmalı. Biz toplumun her kesiminden insanları kazanmak istiyoruz. Gençleri de. Son seçimlerde genç seçmenlerin sadece yüzde 10’unun bize oy verdiğini gördük. Gençlerin sesine daha fazla kulak vermeliyiz. Onları kazanmak için çaba göstermeliyiz. Tabii yalnız gençleri değil, toplumun farklı kesimlerinden insanları da” dedi. Norbert Röttgen, ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile ilişkileri daha ileri taşımak istediklerini belirtirken, seçilmesi halinde iki partinin Merkez Karar Yürütme Kurulları (MKYK) ile ortak bir toplantı yapmak istediğini de söyledi.

HELGE BRAUN DA ADAY
Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun’un da CDU Hessen Teşkilatı tarafından Genel Başkan adayı gösterileceği açıklandı. Helge Braun’un bu yöndeki kararını CDU Hessen yönetimine ilettiği ve kendisine tam destek verildiği de belirtildi. Öte yandan CDU Genel Başkanlığı için ismi en ön sıralarda yer alan Friedrich Merz ise şu ana kadar sesiz kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Norbert Röttgen#CDU

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır