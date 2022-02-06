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RKI Başkanı’nın geleceği ortakları böldü

#Almanya#Lothar Wieler#Robert Koch Enstitüsü
RKI Başkanı’nın geleceği ortakları böldü

Son dönemde aldığı kararlarla en çok tartışılan Robert Koch Enstitüsü direktörü Lothar Wieler’in görevde kalıp kalmayacağı konusunda koalisyon ortakları görüş ayrılığına düştü Hükümetin küçük ortağı FDP, dolaylı olarak Wieler’in görevden alınmasını gündeme getirirken, SPD ve Yeşiller’den Wieler’e destek geldi.

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ALMANYA’da korona salgını başladığından bu yana en tanınan kurumlardan biri haline gelen Robert Koch Enstitüsü (RKI), son dönemlerde aldığı kararlarla tartışmalı kurumlardan biri haline geldi. Son olarak iyileşenlerin koronavirüsünden korunma statüsünü 6 aydan 3 aya indiren RKİ’de özellikle kurum direktörü Lothar Wieler en eleştirilen isim oldu. Federal Meclis Bilim Kurulu da hazırladığı raporda, RKI’nin insanların özgürlüğünü kısıtlayacak karar almasının doğru olmadığını belirtmişti.

FDP GÖREVDEN ALINMANI GÜNDEME GETİRDİ
Kamuoyunda da konuların gündeme gelmesi üzerinde Robert Koch Enstitüsü Direktörü Lothar Wieler’in geleceği tartışılmaya başlandı. Koalisyon ortakları Wieler’in görevde kalıp kalmayacağı konusunda görüş ayrılığına düştü. Hükümetin küçük ortağı FDP, dolaylı olarak Wieler’in görevden alınmasını gündeme getirirken, SPD ve Yeşiller’den Wieler’e destek geldi. FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai Spiegel dergisine verdiği demeçte, Wieler’i eleştirdi ve görevden alınmasını ima etti. Wieler’in son iki yılda yaptıklarını saygıyla karşıladıklarını belirten Djir-Sarai, ancak son dönemde yaptığı hataların güveni sarstığını kaydetti.

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YEŞİLLER’DEN DESTEK
FDP Meclis Grup Başkanı Christian Dürr de, gelecekte iyileşenlerin korunma süreleriyle ilgili düzenlemeyi Meclis’in yapmasını istedi. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da Wieler’in kendisine haber vermeden karar aldığını ifade ederek iletişim sorunundan şikâyette bulunmuştu. Ancak Wieler’e Yeşiller Partisi’nden destek geldi. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin Göring-Eckardt, Twitter’da yaptığı paylaşımda RKI Başkanı’nın pandemi sırasında inanılmaz bir şey yaptığını yazdı. Göring-Eckart, “Bilim düşmanlarının saldırılarına karşı uzmanlığı, profesyonelliği ve kararlılığı saygıyı hak ediyor” dedi.

‘UZMANLIĞI PAHA BİÇİLMEZ’
Yeşiller Partisi Sağlık Politikası uzmanı Janosch Dahmen de benzer bir açıklama yaparak Wieler’e destek verdi. Dahmen de Twitter’da “Uzmanlığı paha biçilemez. O olmasaydı bugün çok daha kötü bir durumda olurduk” diye yazdı. Koalisyon ortakları FDP’ye hitaben konuşan Dahmen yaptığı paylaşımda “Bir ülkeyi sorumlu bir şekilde yönetmek isteyen herkes, kendi yöneticilerine karşı da sorumlu davranmalıdır. İnsanları alenen hedef almak sadece sorumsuz bir davranış değildir, insanlar birbirlerine karşı böyle davranmazlar“ dedi. Başbakan Olaf Scholz da, “Wieler’e güveniyor musunuz?“ sorusuna “Evet“ yanıtını vererek RKI başkanına destek verdi.

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