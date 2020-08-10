‘Riskli bölgelere gidecekler önceden bildirsin’

ALMANYA riskli bölgelerden dönenlere zorunlu korona testi getirdi ve cumartesinden beri hava limanları, sınırlar ve limanlarda kurulan test merkezlerinde riskli bölgelerden dönenler mecburi test yaptırıyor. Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings bu düzenlemeyi de yeterli bulmadı. Krings riskli bölgelere tatile gidecek olanların daha gitmeden önce sağlık dairelerine bildirme şartı getirilmesini istedi. Rheinische Post gazetesine konuşan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Krings, “Riskli bir bölgeye gidecek olanlar önceden sağlık idarelerine haber vermeli ki, onların dönüşte test yaptırıp yaptırmadıkları, eğer yaptırmadılarsa, karantinaya girip girmedikleri kontrol edilebilsin” dedi.

YASAK GETİRİLSİN

Hükümetin büyük ortağı CDU Ekonomi Kurulu ise riskli bölgelere seyahat yasağından yana. Kurulun Genel Sekreteri Wolfgang Steiger, Bild gazetesine seyahat hakkının ikinci bir kısmi karantina tehlikesi olan milyonlarca Alman’ın hakkından daha üstün olamayacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Krings seyahat yasağının çok fazla olacağını belirtti.

Hangi ülkeler riskli? Almanya’da salgın hastalıklardan yetkili olan Robert Koch Enstitüsü Türkiye de dahil 130 ülkeyi riskli ülke listesine aldı. AB ülkeleri hariç tüm ülkeler riskli ülkeler listesinde. AB ülkeleri arasında Lüksemburg, Belçika’nın bazı bölgeleri, Romanya, Bulgaristan ve İspanya’nın bazı bölgeleri riskli ülkeler içinde.

İÇKİ YASAĞI

Korona vakalarının tehlikeli biçimde yükseldiği Berlin’de Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı bar ve lokallerde korona kurallarına yönelik disiplinde iyileşme olmazsa, içki yasağı getirilmesi üzerinde düşünülmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Senatörü Kalaycı, kendisini en çok bar ve lokallerin endişelendirdiğini, buralarda sosyal mesafeye tam anlamıyla riayet edilmediğini kaydetti ve buna asla müsamaha edilemeyeceğini vurguladı. Berlin’in Neukölln semtinde polisler hafta sonu bar ve lokallari tek tek dolaşarak kontrol etti. Kontrollerde masalar arasındaki mesafeye dikkat edildi. 1.5 metre mesafe olmayan yerler uyarıldı. Almanya’da ekonomi çevreleri arasında yapılan anketten, büyük çoğunluğun ikinci bir kısmi karantinayı muhtemel gördükleri çıktı. İş çevreleri 8.5 ay daha kısmi karantina olacağını tahmin ediyor.