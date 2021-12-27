Rezalet! Ev ödevinde Türkler uyuşturucu satıcısı gibi gösterilmiş!

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ÖĞRENCİLERE verilen ödevde, her zaman bozuk paraya ihtiyacı olan Ahmet’in, 10 euro kâğıt parayı bozdurmak için uyuşturucu satıcısına gittiği yazıyor. Ancak ödevin ne zaman verildiği ve bir okula mı ait olduğu yoksa sadece bir öğretmenin hazırladığı ödev mi olduğu bilinmiyor. Ev ödevini bu eyalette öğretmenlik yapan Bahar Aslan Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Bahar Aslan, bu tür ırkçı stereotiplemelerle mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

‘BAĞIMIZ BİRİM KURULMALI’

Bahar Aslan twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bana gönderilen bu matematik ev ödevi karşısında şaşkına döndüm. Eğer eğitim sisteminde ırkçılıktan bahsediyorsak, göçmenleri belli stereotiplerde gösteren ev ödevlerini kastediyoruz. Bu ev ödevi öğretmeni şikâyette bulunmak isteyen ve benim tavsiyemi isteyen bir yakınımın oğluna verilmiş. Günlük yaşamda buna benzer durumla karşılaşan birçok öğretmen ve veli bana gelip ne yapmaları gerektiğini soruyorlar. Ben de elimden geldiğince tavsiye bulunuyorum. Konuyla ilgili görüşme yapmalarından başka bir tavsiyede bulunamıyorum. Sonrasında görüşmenin nasıl geçtiğini ve sorunun çözülüp çözülmediğini öğreniyorum. Tepkiler ise beni hep şaşırtıyor. Çok az vakada, öğretmenlerin ırkçılık eleştirilerini değerlendirdiklerini görüyorum. Birçok durumda ise savunma, reddetme veya hiçbir sonuca varmayan kaçamak cevaplar verme durumu var. Bu nedenle eyalet eğitim bakanlığında bağımsız bir ayrımcılıkla mücadele birimi kurulmasından yanayım“ dedi.