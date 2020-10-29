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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 29.10.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Restoranlar iflasla karşı karşıya

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Restoranlar iflasla karşı karşıya
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Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının dün yaptığı toplantıda, kasım ayı boyunca restoranlarda masalara servis yapılması yasaklandı. Restoranlar sadece dışarıdan alınan siparişleri karşılayacak, ev ve iş yerlerine servis yapabilecek. Restoran ve etkinlik düzenleyen şirket sahipleri ile çalışanları, bu karara tepki gösterdi.

İŞLETME sahipleri ve sektör çalışanları Berlin’de gösteri düzenlerken, restoranların mali baskı altında olduğunu duyuran Kredi Raporlama Kurulu, ülke genelinde 8 bin 300 işletmenin eşiğinde olduğunu açıkladı. Kredi Raporlama Kurulu açıklamasında, ülke genelinde faaliyette bulunan işletmelerin yüzde 14.5’ini incelediklerini iflas baskısı altındaki restoran, büfe, kafe ve benzeri işletmelerin sayısına da bu şekilde ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, şubat ayında iflasın eşiğindeki işletme sayısının 6 bin 200 olduğu hatırlatıldı. Toplam 57 bin işletmenin mali yapısını inceleyen kurul, şubat ile ekim ayları arasında iflasın eşiğine gelen işletme oranının yüzde 33 arttığına dikkati çekti. 2021 yılının ilk üç ayında her beş işletmeden birinin iflasla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Restoranlar iflasla karşı karşıya

Eyaletlere göre yapılan değerlendirmelerde ise Bavyera’daki işletmeler daha az mali zorluk yaşıyor. Bavyera’da mali baskı altında olan işletme oranı yüzde 11 iken, Baden Württemberg’de bu oran yüzde 11.9. En çok iflas beklenen eyalet ise Saksonya Anhalt. Doğu eyaletinde iflas baskısı altındaki işletmelerin oranı yüzde 20.1. Saksonya’da bu oran yüzde 19.1. Berlin’deki işletmelerin yüzde 17.2’sinin kapanmayla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

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