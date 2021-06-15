Pandemide aşırı sağda tehlike tırmanış!

ALMANYA’da şiddete hazır aşırı sağcıların sayısının geçen yıl daha da arttığı ve ülke için ‘büyük bir tehlike’ oluşturduğu açıklandı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Fedearal Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, başkent Berlin’de 2020 yılı raporunu açıkladı. Bakan Seehofer, Almanya’da hükümetin koronavirüsten mücadele çerçevesinde aldığı önlemleri istismar ederek komplo teorileri üreten aşırı sağcıların sayısının geçen yıl daha da arttığını söyledi.

AŞIRI SAĞDA SUÇ YÜZDE 10 ARTTI

2019 yılında 33 bin 430 olan aşırı sağcı sayısının 34 bin 750’ye ulaştığına ve bunlardan 9 bin 600’ünün şiddete hazır olduğuna da dikkat çekti. Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) verilerine göre, aşırı sağcılar tarafından Almanya’da geçen yıl 23 bin 604 suç işlendiği ve bunlardan 1092’sinin politik motifli şiddet suçu olduğu da belirlendi. Aynı dönemde aşırı sağcılar tarafından yabancılara dönük 746 şiddet suçu işlendiği de açıklandı. Özellikle kendilerini ‘İmparatorluk vatandaşı’ ilan eden Alman aşırı sağcılar tarafından işlenen şiddet suçu sayısının yüzde 10’un üzerinde artış göstererek 772’ye ulaştığına da dikkat çekildi.

AŞIRI SOL DA ARTTI

Almanya genelinde aşırı solcuların sayısında da geçen yıl 1000 civarında artış olarak 35 bin 400’e ulaştığı da açıklandı. Bunlardan 9 bin 600’ünün şiddete başvurmaya hazır olduğuna dikkat çekildi. Aşırı solcular tarafından geçen yıl 6 bin 663 suç işlendiği ve bunlardan bin 237’sinin şiddet suçu olduğu da kaydedildi.

RADİKAL TEDİRGİNLİĞİ

Federal Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Irak ve Suriye’den geri dönen radikallerin Almanya için büyük bir tehdit ve tehlike oluşturduğuna da dikkat çekti. Yabancı Gizli Haber alma Teşkilatları ile yaptıkları işbirliği sayesinde bazı radikallerin Almanya’da gözaltına alındıklarını da belirtti. Haldenwang ayrıca Almanya’da geçen yıl radikaller tarafından adam yaralama ve adam öldürmeye teşebbüs suçları işlediğini de söyledi.

15 BİN 500 PKK YANDAŞI

Federal Anayasa Koruma Teşkilatı 2020 raporunda daha önceki yıllarda da olduğu gibi Almanya’da 14 bin 500 PKK yandaşı bulunduğu da yer aldı. PKK yandaşlarının Almanya’nın çeşitli kesimlerinde Türkiye’de tutuklu bulundurulan terör örgütünün ele başı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için düzenli olarak gösteri, konferans, açlık grevleri ve bir dizi başka etkinlikler düzenlediklerine de yer verildi. Ayrıca PKK yandaşlarının Türkiye-Irak ve Suriye sınırında sürdürülen savaşa göndermek için Almanya’da kızlı-erkekli gençlerin beyinlerini yıkadıkları da yer aldı.