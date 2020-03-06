O broşürleri dağıtan siyasetçiye İsveç'te suç duyurusu

İSVEÇLİ avukat Behrang Eslami, aşırı sağcı Akesson hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Eslami, “Göçmen karşıtlığı ile bilinen Akesson’un Türkiye’de dağıttığı broşür gerçekleri yansıtmıyor. Tüm İsveçliler adına böyle skandal bir broşür dağıtmasından dolayı, hakkında suç duyurusunda bulundum” ifadelerini kullandı. Sığınmacı karşıtı broşür dağıtan Akesson’un ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçu işlediğini ileri süren Eslami, aşırı sağcı liderin cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

100’den fazla kişinin de Akesson’un ‘sığınmacıları aşağıladığı’ gerekçesiyle Adalet Ombudsmanı’na şikâyette bulunduğu kaydedildi.

İsveç Adalet ve Göç Bakanı Morgan Johansson, Akesson’un şov yaptığını belirterek, “Tamamen ciddiyetsiz ve kameralara poz vererek puan toplama gayreti içinde” değerlendirmesinde bulundu. İsveç Başbakan Yardımcısı Isabella Lövin de Akesson’u ahlaksızlıkla suçladı.