Merkel’e şok: Seçim bölgesinde yuhalandı

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Stralsund kentinde katıldığı seçim kampanyasında aşırı sağcı gruplar tarafından yuhalandı. 1990 yılından beri katıldığı tüm seçimleri Stralsund’u da içeren seçim bölgesinde doğrudan kazanan Merkel, hiç de beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet’le birlikte Stralsund kent merkezinde düzenlenen seçim kampanyasında kürsüye çıkan Merkel’in konuşma yapması pandemiye karşı alınan önlemlere baştan beri karşı olan ‘aykırı düşünenler’ ve aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) yandaşları tarafından engellenmeye çalışıldı. “Merkel gitmeli”, “Halk biziz” sloganı atan aşırı sağcılar, zaman zaman Merkel’i yuhalayarak söylediklediklerinin izleyiciler tarafından duyulmasını da engellemeye çalıştılar.
HEDEF YARALARI SARMAK
Stralsund’da Merkel’den sonra bir konuşma yapan Armin Laschet, hedefin pandeminin ve sel felaketlerinin yol açtığı yaraları en kısa zamanda sarmak olduğunun altını çizdi. Bunun üstesinden gelmek için çelik ve otomotiv sanayinin Almanya’da kalmasının şart olduğunu da vurguladı. İklim korunmasına ve yurttaşların güven içinde yaşamasına öncelik vereceklerini de söyledi. Seçim kampanyası boyunca arka planda kalmayı yeğleyen Başbakan Angela Merkel’in, cumartesi günü Armin Laschet’in seçim bölgesi Aachen kentinde bir konuşma yapacağı da açıklandı.