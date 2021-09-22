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Merkel’e şok: Seçim bölgesinde yuhalandı

#Almanya#Merkel#Armin Laschet
Merkel’e şok: Seçim bölgesinde yuhalandı

Kovid-19 önlemlerine karşı olan ‘aykırı düşünenler’ ile aşırı sağcılar Stralsund’da CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’le birlikte seçim kampanyasına katılan Başbakan Merkel’in konuşmasını sloganlar atarak engellemeye çalıştılar.

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ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Stralsund kentinde katıldığı seçim kampanyasında aşırı sağcı gruplar tarafından yuhalandı. 1990 yılından beri katıldığı tüm seçimleri Stralsund’u da içeren seçim bölgesinde doğrudan kazanan Merkel, hiç de beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet’le birlikte Stralsund kent merkezinde düzenlenen seçim kampanyasında kürsüye çıkan Merkel’in konuşma yapması pandemiye karşı alınan önlemlere baştan beri karşı olan ‘aykırı düşünenler’ ve aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) yandaşları tarafından engellenmeye çalışıldı. “Merkel gitmeli”, “Halk biziz” sloganı atan aşırı sağcılar, zaman zaman Merkel’i yuhalayarak söylediklediklerinin izleyiciler tarafından duyulmasını da engellemeye çalıştılar.

Merkel’e şok: Seçim bölgesinde yuhalandı
LASCHET’E DESTEK
Bir daha aday olmayacağını 2018 yılında ilan eden Başbakan Angela Merkel, kendisine edalar eden CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’e tam destek verdi. Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın başbakanı olarak Armin Laschet’in kendisini kanıtladığını vurgulayan Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller’in iktidara gelmesi halinde Almanya’nın zor bir dönemden geçeceğini söyledi. Yeni iş yeri yaratılmasına ve var olan iş yerlerinin korunmasına Laschet’in çok önem vereceğini söyleyen Angela Merkel, “Laschet Almanya’yı daha da ileri taşıyacaktır” dedi.

HEDEF YARALARI SARMAK
Stralsund’da Merkel’den sonra bir konuşma yapan Armin Laschet, hedefin pandeminin ve sel felaketlerinin yol açtığı yaraları en kısa zamanda sarmak olduğunun altını çizdi. Bunun üstesinden gelmek için çelik ve otomotiv sanayinin Almanya’da kalmasının şart olduğunu da vurguladı. İklim korunmasına ve yurttaşların güven içinde yaşamasına öncelik vereceklerini de söyledi. Seçim kampanyası boyunca arka planda kalmayı yeğleyen Başbakan Angela Merkel’in, cumartesi günü Armin Laschet’in seçim bölgesi Aachen kentinde bir konuşma yapacağı da açıklandı.

 

 

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#Almanya#Merkel#Armin Laschet