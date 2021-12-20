Merkel bitirdi, üyeler getirdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Kadıköyde acil toplantı Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...Kadıköy'de acil toplantı! Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...#Fenerbahçe
İşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktıİşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktı!#Koronavirüs
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Feci kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti Kusurlu belirlendi: Raporda şok detaylarFeci kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Kusurlu belirlendi: Raporda şok detaylar#Tren
Hastaneye akın ettiler… Bu ihmal edilecek bir şey değilHastaneye akın ettiler… 'Bu ihmal edilecek bir şey değil'#Koronavirüs
Bir festival faciası daha Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldüBir festival faciası daha! Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü#Drakeo The Ruler
Zorbay Küçükün sözleri ortaya çıktı Go lan dedi miZorbay Küçük'ün sözleri ortaya çıktı! 'Go lan' dedi mi?#Zorbay Küçük
Taliban herkesi şaşırttı Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...Taliban herkesi şaşırttı! Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...#Afganistan
Dünyada bir ilk Araba kendi kendini sürerken gelen mucizeDünyada bir ilk! Araba kendi kendini sürerken gelen mucize#ABD
Omicron itirafı... Canlı yayında açıkladı Ezber bozan sözlerOmicron itirafı... Canlı yayında açıkladı! Ezber bozan sözler#Omicron
Tümer Metinden olay sözler Real Madridde bile bunu yapmadıTümer Metin'den olay sözler! "Real Madrid'de bile bunu yapmadı"#Tümer Metin
Ece Ronaydan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksınEce Ronay'dan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksın!#Ece Ronay
Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereydim'Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereydim'#Seren Serengil
HABERLERAvrupa Haberleri

Merkel bitirdi, üyeler getirdi

#Almanya#Berlin#CDU
Merkel bitirdi, üyeler getirdi

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) Berlin’deki genel merkezi Konrad Adenauer Evi’nde heyecan dolu anlar yaşandı geçen hafta cuma günü. Çünkü o gün saat 14.00’te 400 binin üzerindeki CDU üyesinin partinin genel başkan adaylarından Friedrich Merz (66), Norbert Röttgen (56) ve Helge Braun’dan (49) hangisini tercih ettiği açıklanacaktı. Medya mensupları saat 13.00’ten itibaren oradaydık.

Haberin Devamı

ARKADAŞLARIN çoğu adaylardan hiçbirinin ilk turda mutlak çoğunluğun desteğini alacağını düşünmüyordu.
Sonuçları genel merkezde canlı olarak izlemek için gelen CDU’lular da.
Birkaç dakika gecikmeyle basın toplantısı başladı.
Genel Başkan adayları Helge Braun, Friedrich Merz ve Norbert Röttgen CDU panosunun önünde ayakta yerlerini aldı.
Onlar da heyecanlıydı.
CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak önce oylamayla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
Üyelerin yüzde 64.3’ünün dijital ortamda ve mektupla oy kullandığını söyleyip, böyle bir katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.
Başka bazı veriler de paylaştı.
Ve herkesin sabırsızlıkla beklediği rakamları açıkladı.
Helge Braun üyelerin yüzde 12.1’inin, Norbert Röttgen yüzde 25.8’inin ve Friedrich Merz de yüzde 62.1’inin desteğini almıştı.
Salondaki CDU’lular ile diğer katlardaki koridorları ve merdivenleri dolduran Konrad Adenauer Evi çalışanlarından yoğun bir alkış geldi.
Belliki ilk turda böyle bir sonuç alınmasını beklemeyen Friedrich Merz de çok rahat bir nefes almıştı.
Nitekim daha sonra sonucu duyar duymaz içinden “Ooh” dediğini gizlemedi.

MERKEL KOLTUĞUNDAN ETTİ
Evet...
CDU’lu üyeler partinin başına 3 adaydan en yaşlısı Friedrich Merz’in getirilmesini istedi.
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nin Brilon kentinde doğan Merz, henüz lise sıralarındayken 16 yaşında CDU’ya üye oldu.
Hukuk öğrenimini bitirdikten sonra avukatlık yaptı.
Ama kafasında hep politika vardı.
Önce Avrupa Parlamentosu milletvekili, daha sonra da Federal Meclis milletvekili seçildi.
Başbakan Helmut Kohl döneminde yıldızı parlamaya başladı.
1998 yılındaki genel seçimlerden sonra Kohl koktuğunu kaybedip ayrılınca Merz, CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı seçildi.
O dönem CDU Genel Başkanı ve CDU/CSU Grup Başkanı olan Wolfgang Schaeuble, parti bağışı skandalı nedeniyle 2000 yılında istifa edince, partinin başına Angela Merkel, Meclis Grubu’nun başına da Friedrich Merz geçti.
Ancak 2002 yılındaki genel seçimlerden sonra Angela Merkel, gücünü artırmak için Merz’in koltuğuna da göz dikti ve onu koltuğundan edip muhafazakâr kanatta ‘tek kadınlığını’ ilan etti.
Merkel 3 yıl sonra da başbakan olunca ‘yükselme’ şansı iyice azalan Merz, 2009’da aktif politikayı bırakıp yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık yapmaya başladı.
Çok iyi kazansa da zamanla kendisi için paranın her şey olmadığını gördü.
Başbakan Angela Merkel, 2018 yılında CDU Genel Başkanlığı’nı bırakacağını açıklayınca, Merz adaylığını ilan etti.
Ancak Merkel, partinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer’in yanında yer alınca, Friedrich Merz bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Haberin Devamı

YİNE MERKEL’İN DESTEKLEDİĞİ KAZANDI
Ama Kramp-Karrenbauer dönemi uzun sürmedi.
Liderliğini yaptığı CDU’nun Thüringen Teşkilatı sağ popülist AfD ile birlikte hareket edip FDP’nin başbakan adayına destek verince, Kramp-Karrenbauer görevi 2020 yılında bırakma kararı aldı.
Friedrich Merz yine “Adayım” dedi.
KRV Eyalet Başkanı Armin Laschet ile Federal Çevre eski Bakanı Norbert Röttgen de.
Pandemi nedeniyle kongre ancak bu yıl ocak ayında yapıldı ve Başbakan Merkel’in desteklediği Armin Laschet CDU Genel Başkanı seçilince, Merz yine hayal kırıklığı yaşadı.
26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde CDU/CSU tarihi bir yenilgi alınca Armin Laschet de istifaya zorlandı.
Laschet görevi bırakacağını açıklar açıklamaz Merz yine “Adayım” dedi.
Ve işte şimdi CDU’nun tarihinde ilk kez kimin lider olacağına delegeler değil üyeler karar verdi.
Ve üyeler “Genel Başkan Friedrich Merz olsun” dedi.
CDU’nun yeni yeni Genel Başkanı’nı 22 Ocak 2022’de yapılacak kongrede formalite icabı delegeler seçecek.
Tabii Friedrich Merz nihayet hayal ettiği koltuğa oturarak muradına erecek.
Hem de “Merkel bitirdi, üyeler getirdi” dedirterek.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Berlin#CDU

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz