Merkel bitirdi, üyeler getirdi

Haberin Devamı

ARKADAŞLARIN çoğu adaylardan hiçbirinin ilk turda mutlak çoğunluğun desteğini alacağını düşünmüyordu.

Sonuçları genel merkezde canlı olarak izlemek için gelen CDU’lular da.

Birkaç dakika gecikmeyle basın toplantısı başladı.

Genel Başkan adayları Helge Braun, Friedrich Merz ve Norbert Röttgen CDU panosunun önünde ayakta yerlerini aldı.

Onlar da heyecanlıydı.

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak önce oylamayla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Üyelerin yüzde 64.3’ünün dijital ortamda ve mektupla oy kullandığını söyleyip, böyle bir katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.

Başka bazı veriler de paylaştı.

Ve herkesin sabırsızlıkla beklediği rakamları açıkladı.

Helge Braun üyelerin yüzde 12.1’inin, Norbert Röttgen yüzde 25.8’inin ve Friedrich Merz de yüzde 62.1’inin desteğini almıştı.

Salondaki CDU’lular ile diğer katlardaki koridorları ve merdivenleri dolduran Konrad Adenauer Evi çalışanlarından yoğun bir alkış geldi.

Belliki ilk turda böyle bir sonuç alınmasını beklemeyen Friedrich Merz de çok rahat bir nefes almıştı.

Nitekim daha sonra sonucu duyar duymaz içinden “Ooh” dediğini gizlemedi.

MERKEL KOLTUĞUNDAN ETTİ

Evet...

CDU’lu üyeler partinin başına 3 adaydan en yaşlısı Friedrich Merz’in getirilmesini istedi.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nin Brilon kentinde doğan Merz, henüz lise sıralarındayken 16 yaşında CDU’ya üye oldu.

Hukuk öğrenimini bitirdikten sonra avukatlık yaptı.

Ama kafasında hep politika vardı.

Önce Avrupa Parlamentosu milletvekili, daha sonra da Federal Meclis milletvekili seçildi.

Başbakan Helmut Kohl döneminde yıldızı parlamaya başladı.

1998 yılındaki genel seçimlerden sonra Kohl koktuğunu kaybedip ayrılınca Merz, CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı seçildi.

O dönem CDU Genel Başkanı ve CDU/CSU Grup Başkanı olan Wolfgang Schaeuble, parti bağışı skandalı nedeniyle 2000 yılında istifa edince, partinin başına Angela Merkel, Meclis Grubu’nun başına da Friedrich Merz geçti.

Ancak 2002 yılındaki genel seçimlerden sonra Angela Merkel, gücünü artırmak için Merz’in koltuğuna da göz dikti ve onu koltuğundan edip muhafazakâr kanatta ‘tek kadınlığını’ ilan etti.

Merkel 3 yıl sonra da başbakan olunca ‘yükselme’ şansı iyice azalan Merz, 2009’da aktif politikayı bırakıp yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık yapmaya başladı.

Çok iyi kazansa da zamanla kendisi için paranın her şey olmadığını gördü.

Başbakan Angela Merkel, 2018 yılında CDU Genel Başkanlığı’nı bırakacağını açıklayınca, Merz adaylığını ilan etti.

Ancak Merkel, partinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer’in yanında yer alınca, Friedrich Merz bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Haberin Devamı

YİNE MERKEL’İN DESTEKLEDİĞİ KAZANDI

Ama Kramp-Karrenbauer dönemi uzun sürmedi.

Liderliğini yaptığı CDU’nun Thüringen Teşkilatı sağ popülist AfD ile birlikte hareket edip FDP’nin başbakan adayına destek verince, Kramp-Karrenbauer görevi 2020 yılında bırakma kararı aldı.

Friedrich Merz yine “Adayım” dedi.

KRV Eyalet Başkanı Armin Laschet ile Federal Çevre eski Bakanı Norbert Röttgen de.

Pandemi nedeniyle kongre ancak bu yıl ocak ayında yapıldı ve Başbakan Merkel’in desteklediği Armin Laschet CDU Genel Başkanı seçilince, Merz yine hayal kırıklığı yaşadı.

26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde CDU/CSU tarihi bir yenilgi alınca Armin Laschet de istifaya zorlandı.

Laschet görevi bırakacağını açıklar açıklamaz Merz yine “Adayım” dedi.

Ve işte şimdi CDU’nun tarihinde ilk kez kimin lider olacağına delegeler değil üyeler karar verdi.

Ve üyeler “Genel Başkan Friedrich Merz olsun” dedi.

CDU’nun yeni yeni Genel Başkanı’nı 22 Ocak 2022’de yapılacak kongrede formalite icabı delegeler seçecek.

Tabii Friedrich Merz nihayet hayal ettiği koltuğa oturarak muradına erecek.

Hem de “Merkel bitirdi, üyeler getirdi” dedirterek.