Kuzey Bavyera Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camisi’nde aşı kampanyası

YAPILAN toplantıda, Kuzey Bavyera DİTİB Birliği Başkanı Hasan Aslan, Türk İnisiyatif (TİM) sözcüsü İsmail Akpınar, UID Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz Deliduman, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Orhan, Nürnberg Uyum Meclisi Başkanı İlhan Postaloğlu, Meclis üyesi Ali Aslan, Nürnberg Türk Ocağı temsilcisi Abidin Doğan, cami imamı Süleyman Soylu hazır bulundu. Camiyi gezen Belediye Başkanı Marcus König, daha sonra konferans salonunda, aşının nasıl, kimler tarafından ve caminin hangi bölümünde yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda camide mobil aşı uygulaması ve aşıların cuma günleri yapılması kararlaştırıldı.