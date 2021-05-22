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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRRNBERG
Haber Giriş: 22.05.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Kuzey Bavyera Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camisi’nde aşı kampanyası

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Kuzey Bavyera Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camisi’nde aşı kampanyası

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı CSU’lu MarcusKönig Kuzey Bavyera’nın en büyük camisi DİTİB’e bağlı Nürnberg Eyüp Sultan Camisi’ni ziyaret ederek, camide aşı kampanyası için ilgililerle görüştü.

YAPILAN toplantıda, Kuzey Bavyera DİTİB Birliği Başkanı Hasan Aslan, Türk İnisiyatif (TİM) sözcüsü İsmail Akpınar, UID Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz Deliduman, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Orhan, Nürnberg Uyum Meclisi Başkanı İlhan Postaloğlu, Meclis üyesi Ali Aslan, Nürnberg Türk Ocağı temsilcisi Abidin Doğan, cami imamı Süleyman Soylu hazır bulundu. Camiyi gezen Belediye Başkanı Marcus König, daha sonra konferans salonunda, aşının nasıl, kimler tarafından ve caminin hangi bölümünde yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda camide mobil aşı uygulaması ve aşıların cuma günleri yapılması kararlaştırıldı.

Kuzey Bavyera Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camisi’nde aşı kampanyası

Kuzey Bavyera Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camisi’nde aşı kampanyası

Kuzey Bavyera Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camisi’nde aşı kampanyası

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