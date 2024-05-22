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Köln’de ‘Hac Eğitim Semineri’ düzenlendi

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#ALMANYA#Hac#Seminer
Köln’de ‘Hac Eğitim Semineri’ düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 10:04

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) 2024 yılı hac organizasyonu ile Almanya’dan kutsal topraklara gidecek 300’e yakın hacı adayına yönelik ‘Hac Eğitim Semineri’ düzenledi. Seminere, Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, kafile başkanları ve grup görevlileri ile hacı adayları katıldı.

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DİNİ Danışma Kurulu Başkanı Kara, bu seminerin mübarek bir yolculuğun başlangıcı olduğunu, hac ibadetinin İslam’ın beş şartından ve en kutsal ibadetlerden biri olduğunu söyledi. Yapacakları bu kutsal yolculukta ve ibadetlerde hacı adaylarına kolaylıklar diledi. Köln bölgesinden yaklaşık 300 hacı adayının uğurlanacağını belirten Kara, haccın meşakkatli ve zor bir ibadet olduğuna dikkati çekti. Hacı adaylarının Allah’ın özel misafirleri olduğuna, bu sebeple sıkıntı içinde sabır gerektiren bir ibadet olduğuna vurgu yapan Kara ayrıca, hacı olmanın bireysel bir ibadet olmadığını, toplumumuz ve tüm insanlık için dua etme ve hayır işlerinde bulunma fırsatı sunduğunu söyledi. Kara sözlerini, “Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, salimen gidip salimen evinize, yuvanıza dönmenizi Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Haccınız mebrur olsun. Yolunuz açık olsun. Bizleri de dualarınızda unutmayın” diyerek tamamladı.
Daha sonra kafile başkanları ve grup görevlileri tarafından hacı adaylarına hacca hazırlık süreci, ihram, ihram yasakları, mikat, hac ibadetinin yapılışı ve hac çeşitleri, haccın sembolleri, Mekke ve Medine ziyaret yerleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Köln’de ‘Hac Eğitim Semineri’ düzenlendi


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#ALMANYA#Hac#Seminer

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