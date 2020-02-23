İsveç’ten cenaze için gitmişlerdi... Konya’da feci kaza

İSMAİL Yağcı (57) idaresindeki 42 GG 274 plakalı otomobil, Ağılbaşı Mahallesi’nde, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Yeter Yağcı (45), ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yeter Yağcı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan İsmail Yeter ise Konya’ya sevk edildi. İsveç’te yaşadıkları öğrenilen çiftin, kanser nedeniyle vefat eden yeğenlerinin cenaze törenine katılmak üzere Kulu’ya gittikleri öğrenildi.



