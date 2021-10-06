İlk durak ‘Trafik lambası’

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DÜN Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile bir araya gelen Yeşiller, zaman kaybetmeden bundan sonraki öngörüşmelerin SPD ve FDP ile sürdürülmesine karar verdi. Yeşiller Eş Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck, parti yönetiminin bu sabah yaptığı toplantıdan sonra ortaklaşa yaptıkları basın açıklamasında, “Biz FDP’ye görüşmeleri SPD ile sürdürmeyi öneriyoruz” diyerek hedefin ‘kırmızı-sarı-yeşil ’ olduğunu ilan ettiler.





LINDNER: ÜÇLÜ GÖRÜŞMELERİN BAŞLAMASINI ÖNERDİM

Baerbock ve Habeck, özellikle toplumsal politikada en fazla ortak yönlerinin SPD ve FDP ile olduğunun altını çizerken, “Tabii müzakereler kolay olmayacaktır. Ama biz karşılıklı saygı ve güvene dayalı görüşmeler olacağını bekliyoruz. Her şeyden önce yapıcı görüşmeler” açıklamasında bulundular. Yeşiller’den kısa bir süre sonra FDP Genel Başkanı Christian Lindner de ekranların karşısına geçerek, Yeşiller’in önerisine ‘evet’ dediklerini açıkladı ve SPD ile ‘üçlü görüşmelere’ hazır olduklarını söyledi. Lindner, SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz’la telefonlaştığını belirtirken, “Scholz’a ‘üçlü görüşmelerin’ yarın (perşembe günü) başlamasını önerdim. o da kabul etti” dedi. Christian Lindner ayrıca hem FDP hem de Yeşiller için CDU/CSU ile ‘Jamaika koalisyonu’ opsiyonuna dikkat çekti.

LASCHET’İN UMUDU AZALDI

Daha seçim akşamı FDP ve Yeşiller’le ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturmak istediğini ilan eden CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’in işi son gelişmeler üzerine iyice zorlaştı. Her ne kadar FDP, SPD ve Yeşiller’in vergi artışı ve taze borç alınması planlarına kesinlikle karşı olsa da ortak bir noktada uzlaşarak yeni koalisyon hükümetini kuracakları görüşü ağırlık kazandı. Hem FDP’nin hem de Yeşiller’in ‘önce SPD’ demesi üzerine Laschet’in ‘Jamaika koalisyonu’ umudu da sönmeye başladı.

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‘SÖDER: ÜZÜLDÜK’

Yeşiller ile FDP’nin ‘Trafik Lambası Koalisyonu’ oluşturulması için SPD ile öngörüşmeleri sürdürme kararı vermesi, CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder tarafından “Şimdilik ‘Jamaika koalisyonu’ yolu kapandı” şeklinde değerlendirildi. Söder, “Artık bu konu açıklık kazandı. Bugün Jamaika’ya ‘hayır’ denildi. Bu karara üzüldük” dedi. CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet ise Yeşiller ile FDP’nin öngörüşmeleri SPD ile sürdürme kararına rağmen, ‘Jamaika koalisyonu’ için görüşmelere hazır olduklarını açıkladı. “Biz başka görüşmeler yapmaya hazır olduğunuz sinyali verdik” diyen Laschet, görüşmelerin önce FDP, Yeşiller ve SPD arasında sürdürülmesine saygı duyduklarını da belirtti.