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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 25.09.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

İklim değişikliği sınır tanımıyor

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İklim değişikliği sınır tanımıyor
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Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı ‘Gelecek İçin Cumalar’ (Fridays for Future) adıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Almanya’da yaklaşık 400 gösteri düzenlendi.

İklim değişikliğine karşı mücadele veren örgütlerin çağrısıyla başkent Berlin’deki ana tren garı önünde toplanan yüzlerce gösterici de bisikletleriyle Brandenbug Kapısı’na geldi. Gösteriye Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck ve eski Yeşiller milletvekili Özcan Mutlu da katıldı. Özcan Mutlu, burada yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinde iklim değişikliği nedeniyle yangınlar ve kuraklıklar olduğuna dikkati çekerek, “Dünya ısınıyor. İklim değişiyor. İklim değişikliği sınır tanımıyor. Çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, bugünden itibaren önlemler alınması lazım. Aksi halde çocuklarımız kendilerini yaşanamayacak bir dünyada bulacak” dedi.

İklim değişikliği sınır tanımıyor
İklim değişikliği sınır tanımıyor

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