‘Hümeyra için canlı yayında buluşalım’

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ANTALYA’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Şule ve Sinan Topal çiftinin 32 aylık kızları Hümeyra’ya, SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Tedavisi için gerekli 1.8 milyon euroyu aile karşılamayınca, Antalya Valiliği desdekli yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada şu ana kadar tedavi için gerekli paranın sadece yüzde 9’u toplanabildi. Bundesliga’nın FC Köln takımında oynayan Salih Özcan ile yine FC Köln’ün ve Türk Milli Kadın Futbol Takımı eski oyuncusu Bilgin Defterli, Malatyalı Topal ailesine destek için Instagram’da can yayın yapacaklar. İki futbolcu, 5 Aralık Pazar günü saat 17.00-18.00 arası düzenleyecekleri yardım kampanyasına SMS atarak destek olanlara imzalı ayakkabı, forma ve futbol topu gibi hediyeler verecek.

Kampanyayla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Bilgin Defterli şunları söyledi: “Salih Özcan ile birlikte Hümeyra kızımıza valilik destekli yardım kampanyası başlattık. Herkesi 5 Aralık Pazar günü canlı yayına davet ediyoruz. Biz onu kendi sosyal medya hesaplarımızdan vereceğiz. Bize ve küçük kızımıza destek olursanız seviniriz. Göndereceğiniz bir SMS bile bizim için çok önemli. Yanımızda olmanızı ve kızımız Hümeyra’ya yardımda bulunmanızı, bu konuda desteklerinizi bekliyoruz.” Salih Özcan da “Pazar günü canlı yayında Bilgin ablayla sizleri de bekliyoruz” diyerek herkesi kampanyaya destek olmaya çağırdı.

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‘AÇLIKLA İMTİHAN VERİYOR’

Kızının 13.5 kiloya ulaşmadan bu ilacı mutlaka alması gerektiğini belirten Şule Topal ise “2.5 yaşındaki çocuğumun tedavi olabilmesi için aç bırakmak zorunda kalıyorum. Tedavi şansını kaybetmemesi için kilo aldırmamaya çalışıyorum bu yüzden kilo aldırmayacak yiyecekler yediriyoruz. İki kilo daha alırsa tedavi şansını kaybedecek. Hümeyra açlıkla da imtihan veriyor” diye konuştu.

Tedavi için gerekli olan 1.8 milyon euronun toplanması halinde minik Hümeyra’nın tedavisi Dubai’de yapılacak. Şule ve Sinan Topal çiftinin NCL Tip-2 tanısı konulan 6 yaşında Aysima isimli yürüyemeyen yatağa bağımlı bir çocukları daha bulunuyor.