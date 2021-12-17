Hiç vazgeçmedi, üçüncüde kazandı: CDU’nun yeni Genel Başkanı Merz!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Donacağız İstanbul için canlı yayında uyarıDonacağız! İstanbul için canlı yayında uyarı#Meteoroloji
Kurtulmuştan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğizKurtulmuş'tan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz#AK Parti
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Günlerdir bekleniyordu Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABDden jet cevap geldiGünlerdir bekleniyordu! Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABD'den jet cevap geldi!#Rusya
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Şimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat Mutlaka yaptırınŞimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat! Mutlaka yaptırın#Araç Bakım
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Melania Trump kobalt mavisi gözlerini satışa çıkardıMelania Trump 'kobalt mavisi' gözlerini satışa çıkardı!#Melania Trump
Tatil cennetinde görülmemiş rekor Herkes şokta...Tatil cennetinde görülmemiş rekor! Herkes şokta...#Bali Adası
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı Seks gurusu nerede saklanıyorKorkunç detaylar tek tek ortaya çıktı! 'Seks gurusu' nerede saklanıyor?#Paramahamsa Nithyananda
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLERAvrupa Haberleri

Hiç vazgeçmedi, üçüncüde kazandı: CDU’nun yeni Genel Başkanı Merz!

#Almanya#Friedrich Merz#Armin Laschet
Hiç vazgeçmedi, üçüncüde kazandı: CDU’nun yeni Genel Başkanı Merz

Almanya’da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde (CDU) liderlik yarışında 400 bin CDU üyesinin yüzde 62.1’i Friedrich Merz’in partinin Genel Başkanı olmasına destek verdi.

Haberin Devamı

ADAYLIKLARINI aylar önce ilan eden Friedrich Merz, Norbert Röttgen ve Helge Braun arasında 400 binin üzerindeki üyeden yüzde 64.3’ü oy kullanırken, yüzde 62.1’i Friedrich Merz’e destek verdi. Son üç yılda 3’üncü kez aday olan Friedrich Merz, böylece üyelerin desteğiyle ilk turda CDU Genel Başkanı olmayı garantiledi. Merz’in rakipleri olan Başbakanlık Dairesi Başkanı eski Başkanı Helge Braun üyelerin yüzde 12.1’inin Norbert Röttgen de yüzde 25.8’inin desteğini aldı.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
İlk kez CDU üyeleri tarafından belirlenen yarışta üyelerin yüzde 53.4’ünün dijital ortamda, yüzde 46.6’sının da mektupla oy kullandığı açıklandı. CDU üyelerinin büyük bir bölümü Friedrich Merz’den yana oy kullandığı halde partinin genel başkanının 21-22 Ocak’ta yapılacak kongrede delegeler tarafından saptanacağına dikkat çekildi. Ancak dijital ortamda yapılacak kongrede delegelerin de üyelerin tercihine saygı duyup Friedrich Merz’i CDU Genel Başkanı seçmelerine kesin gözüyle bakıldığı da belirtildi.

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ
Berlin’deki CDU Genel Merkezi Konrad Adenauer Evi’nde düzenlenen basın toplantısında sonuçlar açıklanırken, yarışı kaybeden Helge Braun ile Norbert Röttgen, Merz’i tebrik ederken kendisine tam destek vereceklerini de vurguladı. Friedrich Merz de, partiyi hep birlikte yeniden iktidara taşımak istediklerini belirtirken, öncelikli hedefin gelecek yıl 4 eyalette yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerini kazanmak olduğunu söyledi.

Hiç vazgeçmedi, üçüncüde kazandı: CDU’nun yeni Genel Başkanı Merz
MERZ KİMDİR?
Friedrich Merz, 11 Kasım 1955 tarihinde Almanya’nın Fransa sınırındaki Saarland eyaletinin Brilon kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte yaptı. Ancak okul değiştirmek zorunda kaldığı için liseyi Kuzey Ren Vestfalya eyalet sınırları içindeki Rüthen’de bitirdi. Askerlik hizmetinden sonra da Bonn ve Magdeburg Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi yaptı. Henüz lisedeyken 1972 yılında CDU üyesi oldu. 1989-1994 yıllarında Avrupa Parlamentosu ve 1994-2009 yıllarında da Federal Meclis milletvekilliği yaptı. 2000-2002 yıllarında CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığı yaptı. 2009 yılında aktif politikayı bırakıp serbest avukatlık yaptı. 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçildi. 2018 yılında CDU Genel Başkanı olmak için aday oldu. Ancak Annegret Kramp-Karrenbauer karşısında tutunamadı. 2021 yılında da yapılan kurultayda yeniden aday oldu. Ancak Armin Laschet’e karşı da tutunmadı. Ancak adaylıktan vazgeçmedi ve üyelerin desteğiyle CDU Genel Başkanı olmayı garantiledi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Friedrich Merz#Armin Laschet

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge