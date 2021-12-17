Hiç vazgeçmedi, üçüncüde kazandı: CDU’nun yeni Genel Başkanı Merz!

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ADAYLIKLARINI aylar önce ilan eden Friedrich Merz, Norbert Röttgen ve Helge Braun arasında 400 binin üzerindeki üyeden yüzde 64.3’ü oy kullanırken, yüzde 62.1’i Friedrich Merz’e destek verdi. Son üç yılda 3’üncü kez aday olan Friedrich Merz, böylece üyelerin desteğiyle ilk turda CDU Genel Başkanı olmayı garantiledi. Merz’in rakipleri olan Başbakanlık Dairesi Başkanı eski Başkanı Helge Braun üyelerin yüzde 12.1’inin Norbert Röttgen de yüzde 25.8’inin desteğini aldı.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

İlk kez CDU üyeleri tarafından belirlenen yarışta üyelerin yüzde 53.4’ünün dijital ortamda, yüzde 46.6’sının da mektupla oy kullandığı açıklandı. CDU üyelerinin büyük bir bölümü Friedrich Merz’den yana oy kullandığı halde partinin genel başkanının 21-22 Ocak’ta yapılacak kongrede delegeler tarafından saptanacağına dikkat çekildi. Ancak dijital ortamda yapılacak kongrede delegelerin de üyelerin tercihine saygı duyup Friedrich Merz’i CDU Genel Başkanı seçmelerine kesin gözüyle bakıldığı da belirtildi.

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Berlin’deki CDU Genel Merkezi Konrad Adenauer Evi’nde düzenlenen basın toplantısında sonuçlar açıklanırken, yarışı kaybeden Helge Braun ile Norbert Röttgen, Merz’i tebrik ederken kendisine tam destek vereceklerini de vurguladı. Friedrich Merz de, partiyi hep birlikte yeniden iktidara taşımak istediklerini belirtirken, öncelikli hedefin gelecek yıl 4 eyalette yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerini kazanmak olduğunu söyledi.