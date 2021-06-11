MERKEL, eyalet başbakanlarıyla çevrim içi yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınındaki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti. “Şu anda Kovid-19 vaka sayısı açısından gelişmeler son derece sevindirici” diyen Merkel, son aylarda gösterilen çabaların karşılığının alındığını ifade etti. Merkel, bu konuda olumlu hava şartlarının da katkı sağladığını ve aşılamadaki başarının görüldüğünü vurguladı. Ancak Kovid-19’un ortadan kaybolmadığı uyarısında bulunan Merkel, İngiltere’de ilk olarak Hindistan’da görülen Kovid-19’un Delta varyantının hızla yayılmaya başlamasından dolayı endişe duyulduğunu aktardı. Merkel, halkı dikkatli davranmaya çağırarak salgındaki durumun sürekli takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

İKİ KORUMASI POZİTİF ÇIKTI

G7 zirvesine katılmak üzere İngiltere’ye giden Başbakan Merkel’in iki korumasında zirve öncesinde koronavirüs tespit edildi. Bloomberg’in haberine göre iki korumanın izolasyona alındığı açıklandı. Sky News haber kanalı ise ismini açıklamayan güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, iki korumanın hazırlıklar için hafta başından bu yana İngiltere’de olduğunu belirtti. Ancak, virüse yakalanan Alman korumaların sahildeki çadırda izolasyona alındıkları ve orada geceledikleri kaydedildi. Öte yandan Başbakan Merkel’in şoförle yeteri mesafe olması için panzer limuzin yerine VW özel minibüsle yolculuk edeceği belirtildi. İngiltere’de Hint mutasyonu virüsün yayılması nedeniyle İngiltere’ye giriş yapan herkesten PCR testi istendiği belirtildi. G7 zirvesi katılımcıları ile zirveyi takip edecek tüm gazetecilerden de her gün test yaptırması isteniyor.

VAKALAR DÜŞÜYOR

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 187 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 709 bin 129’e çıktı. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artışla 89 bin 585’e yükseldi. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 19.7 olarak tespit edildi. Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 39 milyon 97 bin 643 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 19 milyon 857 bin 285 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020’den bu yana toplam 58 milyon 954 bin 928 doz aşı uygulandı.