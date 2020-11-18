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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Elektrikliye destek dört yıl uzatılacak

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Elektrikliye destek dört yıl uzatılacak
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Almanya’da elektrikli otomobillerin üretimini ve satın alımını teşvik etmek için 2021 yılının sonuna kadar verilecek destek, 2025 yılına kadar uzatılmak isteniyor.

FEDERAL Ekonomi Bakanı Peter Altmaier verilecek desteği neden uzatmak istediğini “Otomobil endüstrisindeki yüzbinlerce çalışanın 10 veya 15 yıl içinde iyi işe sahip olmasını istiyorum. Elektrikli otomobillere verilecek destek buna önemli katkı sağlayacak” dedi. Almanya’da elektrikli otomobiller 2016 yılından beri teşvik ediliyor. Teşvikten yararlanmak isteyenlerin sayısı da sürekli artıyor. Bakan Altmaier, korona salgını nedeniyle indirilen Katma Değer Vergisi (KDV) süresinin ise uzatılmayacağını belirtti. Almanya’da temmuz ayından beri KDV düşük oranda uygulanıyor. Federal hükümet, korona krizinde tüketimi artırmak amacıyla vergileri indirmişti. Böylece hem tüketicilere hem de iş yeri sahipleri önemli sayılacak bir destek verilmişti.

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