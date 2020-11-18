Elektrikliye destek dört yıl uzatılacak

FEDERAL Ekonomi Bakanı Peter Altmaier verilecek desteği neden uzatmak istediğini “Otomobil endüstrisindeki yüzbinlerce çalışanın 10 veya 15 yıl içinde iyi işe sahip olmasını istiyorum. Elektrikli otomobillere verilecek destek buna önemli katkı sağlayacak” dedi. Almanya’da elektrikli otomobiller 2016 yılından beri teşvik ediliyor. Teşvikten yararlanmak isteyenlerin sayısı da sürekli artıyor. Bakan Altmaier, korona salgını nedeniyle indirilen Katma Değer Vergisi (KDV) süresinin ise uzatılmayacağını belirtti. Almanya’da temmuz ayından beri KDV düşük oranda uygulanıyor. Federal hükümet, korona krizinde tüketimi artırmak amacıyla vergileri indirmişti. Böylece hem tüketicilere hem de iş yeri sahipleri önemli sayılacak bir destek verilmişti.