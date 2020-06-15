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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

DİTİB camisinden polis karakoluna maske bağışı

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DİTİB camisinden polis karakoluna maske bağışı
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Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Porz Mevlana Camisi, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Porz Polis Karakolu’na maske hibe etti.

CAMİNİN kadın kolu üyeleri tarafından dikilen maskeler, DİTİB Porz Mevlana Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kara ile caminin din görevlisi Yasin Çalışkan tarafından, 25 polisin görev yaptığı karakolun Başkomiseri Berthold Schulz ve Türk kökenli polis memuru Cevat Koca’ya teslim edildi. Çalışkan, kadın kollarının emniyet, yaşlılar yurdu, okullar, diğer kurumlar ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerine göre maske diktiğini söyledi. Çalışkan, “Cami derneği olarak yaşadığımız şehrin en büyük ihtiyacı olan maske konusunda, güvenliğimiz için fedakârca çalışan polis karakolumuza destek sunmak istedik” dedi.
Başkomiser Schulz da zor süreçte bu desteğin önemli olduğunu ifade ederek cami yetkililerine teşekkür etti.

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