CDU’da söz üyelerin

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SEÇİME CDU ile ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) başbakan adayı olarak katılan, ancak alınan yenilgiden sonra yoğunlaşan eleştiri ve tepkiler üzerine görevi bırakacağını ilan etmek zorunda kalan CDU Genel Başkanı Armin Laschet, bugün Berlin’de yönetimle bir araya gelip hem tabandan hem de Bölge Teşkilatlarından gelen önerileri değerlendirdi. “Temsili demokrasi en iyisi” diyen CDU Genel Başkanı Armin Laschet, en kısa zamanda yeni başkanın belirlenmesi için harekete geçileceğini açıkladı. Berlin’de CDU Yönetimi ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyelerinin katıldığı görüşmeler öncesi açıklamalarda bulunan bazı eyalet başbakanları yeni genel başkanın belirlenmesinde üyelerin aktif rol oynamasından yana olduklarını ilan etti. CDU’lu Saarland Eyalet Başbakanı Tobias Hans, “Ben şahsen üyelerimizin yeni genel başkanın belirlenmesine aktif olarak katılımlarından yanayım” dedi.

İLK TUR OYLAMA 4-6 ARALIK’TA

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, genel başkan adaylarının 6-7 Kasım’da başvuruda bulunabileceklerini söyledi. 18 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında adayların dijital ortamda veya düzenlenecek etkinliklerde kendilerini tanıtıp, üyelere programları hakkında bilgi vereceklerini de belirtti. Ziemiak, ilk tur oylamanın dijital ortamda ve mektupla 4-6 Aralık’ta yapılacağını da açıkladı. İlk turda mutlak çoğunluğun sağlanamaması durumunda en fazla oy alan iki adayın ocak ayında yapılacak ikinci tur oylamada yarışıp ve olası genel başkanın 14 Ocak’a kadar belirleneceğini de söyledi. Üyelerin tercihi doğrultusunda 21 Ocak’ta yapılacak kurultayda CDU Genel Başkanı’nın resmen ilan edileceğine de dikkat çekti.

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OLASI 5 ADAY

Her ne kadar şu ana kadar isimleri geçen olası adaylardan hiçbiri de adaylıklarını ilan etmese de, bazı isimler ön plana çıkmaya başladı. 2018’de Annegret Kramp-Karrenbauer’e, 2021 başında Armin Laschet karşısında tutunamayan Friedrich Merz ile Norbert Röttgen’in yine CDU Genel Başkanı adayı olmalarına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Ayrıca Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus ile Federal Meclis milletvekili Carstens Linnemann’ın da aday olmalarının beklendiğine de dikkat çekildi. Ancak parti içinde bölünmeler yaşanmasına ve sürtüşmeler yaşanmasına meydan vermemek için olası adayların kendi aralarında biraraya gelip, ‘tim oluşturması’ da gündeme getirildi. Hatta muhtemel Genel Başkanı Friedrich Merz’in bu konuda Carstens Linnemann ile görüşme yaptığı bile ileri sürüldü. CDU’lu Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther de parti yönetiminde daha fazla kadının görev almasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

MERZ ÖNDE

Son günlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında olası adaylardan en fazla desteğin Friedrich Merz’e olduğu saptandı. Almanların yüzde 24’ünün Merz’in CDU’yu yeniden güçlendirebileceği görüşünde olduğu belirlendi. CDU üyeleri arasında ise Merz’e desteğin yüzde 43 civarında olduğu da kaydedildi. Diğer olası adaylara destek ise yüzde 6 ile yüzde 16 arasında kaldı.

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SEÇİM TELAŞI

CDU’nun yeni genel başkanının bu yıl içinde belirlenmesi için partiye baskılar da arttı. Gelecek yıl 27 Mart’ta Saarland’da, 8 Mayıs’ta Schleswig-Holstein’da ve 15 Mayıs’ta da en yoğun nüfuslu Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) Eyalet Parlamentosu seçimleri seçimleri yapılacağına dikkat çekilirken, “Partimizin kaybedecek zamanı yok. Genel Başkan bu yıl içinde belirlenmeli” diyenlerin sayısı son günlerde artmaya başladı.