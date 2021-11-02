CDU’da söz üyelerin

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Ethereumdan yeni rekor Shiba Inu ve Bitcoinde neler oluyorEthereum'dan yeni rekor! Shiba Inu ve Bitcoin'de neler oluyor?#Ethereum
Fikri bakan verdi çete liderleri çağrı yaptıFikri bakan verdi 'çete liderleri' çağrı yaptı! #Aşı Çağrısı
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Talibana resmen meydan okuyor... Çocukların son umuduTaliban'a resmen meydan okuyor... Çocukların son umudu!#Afganistan
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruzBu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  #Kristen Stewart
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
HABERLERAvrupa Haberleri

CDU’da söz üyelerin

#Almanya#CDU#Friedrich Merz
CDU’da söz üyelerin

CDU yönetimi ve MKYK, yeni genel başkanın üyelerin aktif katılımıyla belirlenmesini kararlaştırdı. “Temsili demokrasi en iyisi” diyen CDU Genel Başkanı Armin Laschet, en kısa zamanda yeni başkanın belirlenmesi için harekete geçileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

 SEÇİME CDU ile ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) başbakan adayı olarak katılan, ancak alınan yenilgiden sonra yoğunlaşan eleştiri ve tepkiler üzerine görevi bırakacağını ilan etmek zorunda kalan CDU Genel Başkanı Armin Laschet, bugün Berlin’de yönetimle bir araya gelip hem tabandan hem de Bölge Teşkilatlarından gelen önerileri değerlendirdi. “Temsili demokrasi en iyisi” diyen CDU Genel Başkanı Armin Laschet, en kısa zamanda yeni başkanın belirlenmesi için harekete geçileceğini açıkladı. Berlin’de CDU Yönetimi ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyelerinin katıldığı görüşmeler öncesi açıklamalarda bulunan bazı eyalet başbakanları yeni genel başkanın belirlenmesinde üyelerin aktif rol oynamasından yana olduklarını ilan etti. CDU’lu Saarland Eyalet Başbakanı Tobias Hans, “Ben şahsen üyelerimizin yeni genel başkanın belirlenmesine aktif olarak katılımlarından yanayım” dedi.

İLK TUR OYLAMA 4-6 ARALIK’TA
CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, genel başkan adaylarının 6-7 Kasım’da başvuruda bulunabileceklerini söyledi. 18 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında adayların dijital ortamda veya düzenlenecek etkinliklerde kendilerini tanıtıp, üyelere programları hakkında bilgi vereceklerini de belirtti. Ziemiak, ilk tur oylamanın dijital ortamda ve mektupla 4-6 Aralık’ta yapılacağını da açıkladı. İlk turda mutlak çoğunluğun sağlanamaması durumunda en fazla oy alan iki adayın ocak ayında yapılacak ikinci tur oylamada yarışıp ve olası genel başkanın 14 Ocak’a kadar belirleneceğini de söyledi. Üyelerin tercihi doğrultusunda 21 Ocak’ta yapılacak kurultayda CDU Genel Başkanı’nın resmen ilan edileceğine de dikkat çekti.

Haberin Devamı

OLASI 5 ADAY
Her ne kadar şu ana kadar isimleri geçen olası adaylardan hiçbiri de adaylıklarını ilan etmese de, bazı isimler ön plana çıkmaya başladı. 2018’de Annegret Kramp-Karrenbauer’e, 2021 başında Armin Laschet karşısında tutunamayan Friedrich Merz ile Norbert Röttgen’in yine CDU Genel Başkanı adayı olmalarına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Ayrıca Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus ile Federal Meclis milletvekili Carstens Linnemann’ın da aday olmalarının beklendiğine de dikkat çekildi. Ancak parti içinde bölünmeler yaşanmasına ve sürtüşmeler yaşanmasına meydan vermemek için olası adayların kendi aralarında biraraya gelip, ‘tim oluşturması’ da gündeme getirildi. Hatta muhtemel Genel Başkanı Friedrich Merz’in bu konuda Carstens Linnemann ile görüşme yaptığı bile ileri sürüldü. CDU’lu Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther de parti yönetiminde daha fazla kadının görev almasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

MERZ ÖNDE
Son günlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında olası adaylardan en fazla desteğin Friedrich Merz’e olduğu saptandı. Almanların yüzde 24’ünün Merz’in CDU’yu yeniden güçlendirebileceği görüşünde olduğu belirlendi. CDU üyeleri arasında ise Merz’e desteğin yüzde 43 civarında olduğu da kaydedildi. Diğer olası adaylara destek ise yüzde 6 ile yüzde 16 arasında kaldı.

Haberin Devamı

SEÇİM TELAŞI
CDU’nun yeni genel başkanının bu yıl içinde belirlenmesi için partiye baskılar da arttı. Gelecek yıl 27 Mart’ta Saarland’da, 8 Mayıs’ta Schleswig-Holstein’da ve 15 Mayıs’ta da en yoğun nüfuslu Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) Eyalet Parlamentosu seçimleri seçimleri yapılacağına dikkat çekilirken, “Partimizin kaybedecek zamanı yok. Genel Başkan bu yıl içinde belirlenmeli” diyenlerin sayısı son günlerde artmaya başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#CDU#Friedrich Merz

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer